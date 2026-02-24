Mundial 2026 en México: Sheinbaum afirmó que "no hay ningún riesgo" tras los ataques en Jalisco

La presidente de México busca llevar tranquilidad tras la escalada de violencia en una de las sedes mundialista, donde se realizarán cuatro partidos.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, salió a llevar tranquilidad tras los episodios de violencia registrados en Jalisco y aseguró que el Mundial 2026 se desarrollará con normalidad. La mandataria afirmó que existen “todas las garantías” para la disputa de los partidos programados en Guadalajara.

Las declaraciones se dieron luego de la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los mayores narcos del mundo, hecho que desató una serie de incidentes el domingo.

Consultada puntualmente sobre la seguridad de los turistas que llegarán para el torneo, la jefa de Estado respondió que “no hay ningún riesgo” y evitó brindar detalles adicionales sobre el esquema operativo previsto para el evento. La capital de Jalisco será sede cuatro encuentros de la cita mundialista.

La mandataria aseguró también que el lunes bajó la cantidad de incidentes, un día después de que fuerzas especiales del gobierno mexicano localizaron y abatieron al capo del CJNG, y dijo que espera que en esta jornada “se normalice toda la actividad”.

Para ello, destacó que hay más presencia de las fuerzas de seguridad en Jalisco y algunas zonas de Michoacán. Autoridades de Jalisco han informado que esperan recibir a cerca de 3 millones de turistas durante el Mundial, que comenzará en junio.