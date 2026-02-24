24 de febrero de 2026 - 20:05

Mundial 2026 en México: Sheinbaum afirmó que "no hay ningún riesgo" tras los ataques en Jalisco

La presidente de México busca llevar tranquilidad tras la escalada de violencia en una de las sedes mundialista, donde se realizarán cuatro partidos.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, lleva tranquilidad a los turistas que llegarán por el Mundial 2026.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, lleva tranquilidad a los turistas que llegarán por el Mundial 2026.

Consultada puntualmente sobre la seguridad de los turistas que llegarán para el torneo, la jefa de Estado respondió que “no hay ningún riesgo” y evitó brindar detalles adicionales sobre el esquema operativo previsto para el evento. La capital de Jalisco será sede cuatro encuentros de la cita mundialista.

La mandataria aseguró también que el lunes bajó la cantidad de incidentes, un día después de que fuerzas especiales del gobierno mexicano localizaron y abatieron al capo del CJNG, y dijo que espera que en esta jornada “se normalice toda la actividad”.

Para ello, destacó que hay más presencia de las fuerzas de seguridad en Jalisco y algunas zonas de Michoacán. Autoridades de Jalisco han informado que esperan recibir a cerca de 3 millones de turistas durante el Mundial, que comenzará en junio.

Citas del Mundial 2026 en Jalisco

Estos son los partidos que se disputarán en Jalisco durante el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026:

  • 11 de junio: Corea del Sur vs. ganador de la repesca europea.
  • 18 de junio: México vs. Corea del Sur.
  • 23 de junio: Colombia vs. ganador de la repesca intercontinental.
  • 26 de junio: Uruguay vs. España.

Esta es la tercera oportunidad en la que México será sede mundialista, tras haber recibido las ediciones de 1970 y 1986.

