La pareja de "El Mencho" fue clave en la captura: la presidenta de México dijo que "la gobernabilidad está garantizada"

La Secretaría de la Defensa de México informó este lunes que la pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , fue pieza clave para ubicar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, Jalisco, donde se desplegó el operativo que derivó en su muerte .

Mataron a "El Mencho", jefe del cartel de Jalisco: 14 muertos, 45 detenidos y bloqueos en México

Código rojo en Guadalajara: la FIFA analiza cambiar la sede del Repechaje y del Mundial 2026

De acuerdo con el reporte oficial, mediante Inteligencia Militar Central se identificó a un hombre de confianza de una de las parejas del capo, quien la trasladó a Tapalpa. En ese sitio se reunió con Oseguera Cervantes en una cabaña. Tras la salida de la mujer del inmueble, las autoridades confirmaron que el líder criminal permanecía en el lugar y activaron el planeo de la intervención.

Rosalinda González Valencia es el nombre de una de las mujeres señaladas como novia del fallecido "Mencho".

La fuerza operativa estuvo integrada por elementos de fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez corroborada la presencia del objetivo, los efectivos avanzaron para su captura.

Según la versión oficial, al detectar el despliegue militar, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abrieron fuego contra los uniformados. Oseguera dejó un grupo armado en el área de cabañas para frenar el avance. Los agentes repelieron la agresión con base en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

“El día de hoy amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, informó la presidenta Sheinbaum tras los hechos de violencia por “El Mencho”. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/bi99aEj4rE

El saldo preliminar fue de ocho delincuentes abatidos, en un primer momento se habían informado cuatro, además del aseguramiento de siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, dos unidades tipo racer, cartuchos y cargadores. Dos militares resultaron heridos.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Web

El Mencho y su círculo cercano huyeron hacia una zona boscosa, donde se estableció un cerco. En ese punto, los agresores impactaron un helicóptero, que debió realizar un aterrizaje de emergencia.

Por las lesiones sufridas, Oseguera Cervantes y sus escoltas fueron evacuados hacia una instalación médica en Jalisco, pero fallecieron durante el traslado. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a Morelia, Michoacán, y después a Ciudad de México.

En un operativo paralelo, fuerzas federales localizaron en El Grullo, Jalisco, a Hugo “H”, alias “Tuli”, señalado como operador financiero del CJNG. De acuerdo con el informe, intentó huir y disparó contra los agentes, por lo que fue abatido.

Reacción violenta y bloqueos en México

Tras la muerte del líder criminal, integrantes del CJNG realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y agresiones a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

Las autoridades federales informaron que el saldo total fue de siete presuntos delincuentes abatidos y dos detenidos, aunque no se precisaron las identidades del resto de los fallecidos, más allá de la confirmación de la muerte de Oseguera Cervantes.

Foto aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta (México). Foto aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta (México). EFE

Claudia Sheinbaum: “La gobernabilidad está garantizada”

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que, tras los hechos violentos registrados luego del operativo, “la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo”.

Durante su conferencia matutina, aseguró que la situación comenzó a normalizarse y que ya no había bloqueos en carreteras.

“Hay Gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y mucha coordinación. Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, sostuvo.

La mandataria también expresó un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional y a la Fuerza Aérea Mexicana, a quienes calificó como instituciones integradas por personal profesional y preparado.