Alerta para argentinos en México: Cancillería sugiere evitar desplazamientos a Jalisco

Cancillería Argentina recomendó a los ciudadanos argentinos evitar viajes al estado mexicano de Jalisco ante la escalada de violencia vinculada al narcotráfico registrada en las últimas horas.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la Cancillería señaló: “Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México , se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.

Además, el organismo sugirió que quienes ya se encuentren en ese territorio extremen las precauciones, eviten zonas donde se registren incidentes de seguridad y se mantengan informados a través de fuentes oficiales , siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

En caso de emergencia, las autoridades recordaron que los argentinos pueden comunicarse con el Consulado Argentino en México mediante el correo electrónico [email protected] o al teléfono de guardia +52 1 55 8556-0472.

La advertencia oficial se produjo luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un enfrentamiento con fuerzas militares mexicanas. Desde entonces, se reportaron bloqueos y ataques en distintos puntos del país.

En ese marco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió mantener la calma y sostuvo que existe coordinación entre el gobierno federal y los estados afectados.

Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

“La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, expresó la mandataria.

Sheinbaum añadió que la información oficial se difunde de manera permanente a través de los canales del Gabinete de Seguridad y aseguró que, en la mayor parte del territorio mexicano, las actividades se desarrollan con normalidad.