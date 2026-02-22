Tiroteo en la residencia de Donald Trump: murió un intruso armado

El sospechoso logró traspasar el perímetro de seguridad con una escopeta y un bidón de combustible antes de ser abatido por agentes.

Mar-a-Lago: un hombre con una escopeta fue abatido cerca de la casa de Trump.

Agentes del Servicio Secreto y efectivos de la policía local abatieron este domingo a un hombre armado que consiguió traspasar el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicada en West Palm Beach.

El sospechoso fue identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años y oriundo de Carolina del Norte. Según informaron las autoridades, fue interceptado alrededor de la 1.30 de la madrugada en la puerta norte del complejo, portando una escopeta y un bidón con combustible. De acuerdo con la versión oficial, el joven habría aprovechado la salida de otro vehículo para ingresar al predio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AJGuglielmi/status/2025568622844707043&partner=&hide_thread=false An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026 El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicó en conferencia de prensa que los agentes le ordenaron soltar los objetos que llevaba. Martin dejó el recipiente en el suelo, pero luego levantó el arma y la colocó en “posición de disparo”, apuntando hacia los uniformados, lo que derivó en la respuesta letal.

El sospechoso murió en el lugar producto de los disparos. En su vehículo, las fuerzas de seguridad hallaron la caja del arma, que habría adquirido recientemente antes de viajar a Florida.

Embed BREAKING: Palm Beach County Sheriff Ric Bradshaw displays a photo of the gas can and shotgun carried by the white male suspect in his 20s who breached the inner perimeter at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/kZ6DNidUQt — RedWave Press (@RedWavePress) February 22, 2026 Investigación federal y contexto El presidente Trump no se encontraba en la propiedad al momento del hecho, ya que permanecía en Washington junto a la primera dama, Melania Trump.

La investigación quedó a cargo del Federal Bureau of Investigation (FBI), que trabaja en la elaboración de un perfil del atacante para determinar si actuó solo o si existieron motivaciones políticas detrás del episodio, calificado por las autoridades como una amenaza de extrema gravedad. El incidente se produce en un contexto de alta sensibilidad en materia de seguridad, luego de que el mandatario fuera blanco de distintos episodios en los últimos años.