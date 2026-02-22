Veteranos de Vietnam demandan al gobierno de EE.UU. para frenar la construcción del arco triunfal de Trump

Exdiplomáticos que sirvieron en Vietnam sostienen que el proyecto de 250 pies de altura invade el espacio histórico y carece de las autorizaciones del Congreso.

Tres veteranos de la guerra de Vietnam presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para detener la construcción del "Arco de la Independencia", un proyecto impulsado por Donald Trump. Alegan que el monumento de 76 metros de altura carece de aprobación legislativa y deshonra el legado histórico del Cementerio Nacional de Arlington.

La disputa legal, canalizada a través del grupo de vigilancia Public Citizen, coloca en el centro del debate el uso del espacio público y la simbología militar en Washington D. C.. Los demandantes son: Michael Lemmon, Shaun Byrnes y Jon Gundersen, no solo veteranos de combate, sino que tras su paso por el ejército desarrollaron carreras como diplomáticos estadounidenses. Su reclamo sostiene que la megaestructura "deshonraría su servicio militar y exterior" y afectaría directamente la solemnidad del ingreso al cementerio más emblemático del país.

image El mecanismo político tras la estética neoclásica Para comprender la viabilidad de este proyecto, es necesario analizar el cambio de mando en las agencias que regulan el diseño de la capital estadounidense. En octubre, el presidente Trump despidió a seis comisionados de la Comisión de Bellas Artes, todos designados previamente por Joe Biden. Esta maniobra despejó el camino para que los nuevos miembros aprobaran proyectos polémicos, como un salón de baile de 400 millones de dólares en el predio de la Casa Blanca. La demanda actual subraya que este "Arco de la Independencia" intenta saltear la aprobación necesaria del Congreso y de agencias gubernamentales independientes, un proceso que habitualmente requiere años de consenso técnico y legislativo.

Este giro arquitectónico no es azaroso. Trump firmó una orden ejecutiva que exige que los edificios federales en Washington se alineen con el estilo de diseño de la antigua Roma y Grecia, reflejando su afinidad por la arquitectura clásica. El arco se proyecta en el Memorial Circle, un punto estratégico ubicado al otro lado del río Potomac frente al Monumento a Lincoln.

El conflicto no radica solo en la construcción en sí, sino en su escala y ubicación. Con 250 pies de altura (unos 76 metros), el arco se posicionaría en la entrada misma del Cementerio Nacional de Arlington. Los veteranos argumentan que la obra "degradaría su experiencia personal al visitar el cementerio o viajar por Memorial Circle". Para los historiadores y conservacionistas, el riesgo es mayor: advierten que estos nuevos proyectos podrían "perturbar siglos de arquitectura y paisajes históricos" consolidados en el National Mall.