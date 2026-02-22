22 de febrero de 2026 - 10:19

Veteranos de Vietnam demandan al gobierno de EE.UU. para frenar la construcción del arco triunfal de Trump

Exdiplomáticos que sirvieron en Vietnam sostienen que el proyecto de 250 pies de altura invade el espacio histórico y carece de las autorizaciones del Congreso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene maquetas de un arco mientras pronuncia un discurso durante una cena benéfica en el Salón Este de la Casa Blanca el 15 de octubre de 2025 en Washington, D. C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene maquetas de un arco mientras pronuncia un discurso durante una cena benéfica en el Salón Este de la Casa Blanca el 15 de octubre de 2025 en Washington, D. C. 

Foto:

Kevin Dietsch
Por Cristian Reta

Tres veteranos de la guerra de Vietnam presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para detener la construcción del "Arco de la Independencia", un proyecto impulsado por Donald Trump. Alegan que el monumento de 76 metros de altura carece de aprobación legislativa y deshonra el legado histórico del Cementerio Nacional de Arlington.

La disputa legal, canalizada a través del grupo de vigilancia Public Citizen, coloca en el centro del debate el uso del espacio público y la simbología militar en Washington D. C.. Los demandantes son: Michael Lemmon, Shaun Byrnes y Jon Gundersen, no solo veteranos de combate, sino que tras su paso por el ejército desarrollaron carreras como diplomáticos estadounidenses. Su reclamo sostiene que la megaestructura "deshonraría su servicio militar y exterior" y afectaría directamente la solemnidad del ingreso al cementerio más emblemático del país.

image

El mecanismo político tras la estética neoclásica

Para comprender la viabilidad de este proyecto, es necesario analizar el cambio de mando en las agencias que regulan el diseño de la capital estadounidense. En octubre, el presidente Trump despidió a seis comisionados de la Comisión de Bellas Artes, todos designados previamente por Joe Biden. Esta maniobra despejó el camino para que los nuevos miembros aprobaran proyectos polémicos, como un salón de baile de 400 millones de dólares en el predio de la Casa Blanca. La demanda actual subraya que este "Arco de la Independencia" intenta saltear la aprobación necesaria del Congreso y de agencias gubernamentales independientes, un proceso que habitualmente requiere años de consenso técnico y legislativo.

Este giro arquitectónico no es azaroso. Trump firmó una orden ejecutiva que exige que los edificios federales en Washington se alineen con el estilo de diseño de la antigua Roma y Grecia, reflejando su afinidad por la arquitectura clásica. El arco se proyecta en el Memorial Circle, un punto estratégico ubicado al otro lado del río Potomac frente al Monumento a Lincoln.

Por qué el proyecto altera el equilibrio de Arlington

El conflicto no radica solo en la construcción en sí, sino en su escala y ubicación. Con 250 pies de altura (unos 76 metros), el arco se posicionaría en la entrada misma del Cementerio Nacional de Arlington. Los veteranos argumentan que la obra "degradaría su experiencia personal al visitar el cementerio o viajar por Memorial Circle". Para los historiadores y conservacionistas, el riesgo es mayor: advierten que estos nuevos proyectos podrían "perturbar siglos de arquitectura y paisajes históricos" consolidados en el National Mall.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Davis Ingle defiende la iniciativa como una pieza central para el 250 aniversario de la nación que se celebra este año. Según la administración, el monumento servirá como un "recordatorio visual de los nobles sacrificios realizados por tantos héroes". Sin embargo, la celeridad del proyecto es la que genera suspicacias legales. Aunque Trump declaró en diciembre que las obras comenzarían "en los próximos dos meses", la falta de avales oficiales ha mantenido las máquinas detenidas.

Control institucional y consecuencias urbanas

La administración actual ha consolidado su control sobre los organismos de supervisión. La Comisión de Planificación de la Capital Nacional, encargada de revisar conmemoraciones en el área del Mall, está ahora controlada por aliados directos del presidente, como el secretario de personal Will Scharf y el jefe de gabinete adjunto James Blair. Este control interno ha permitido avances en obras que, en otras condiciones, enfrentarían décadas de revisión burocrática.

image

La demanda de los veteranos busca que un juez prohíba específicamente el inicio de las obras en Memorial Circle. La resolución de este caso determinará si el Poder Ejecutivo tiene la facultad de alterar el paisaje histórico de la nación mediante órdenes directas o si, como sostienen los demandantes, debe someterse al escrutinio del Congreso y de los marcos legales de conservación vigentes desde hace siglos en Estados Unidos.

