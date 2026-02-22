22 de febrero de 2026 - 17:08

El gendarme argentino Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en la prisión de Venezuela

Familiares y ONG señalan que la protesta exige mejoras en condiciones carcelarias y avances en causas judiciales. La pareja de Gallo responsabilizó a autoridades venezolanas.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

Foto:

Por Redacción

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se sumó a una huelga de hambre masiva en el penal Centro Penitenciario Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas, en reclamo por las condiciones de reclusión y la falta de avances en sus causas, según afirmó su pareja.

La protesta habría comenzado entre el viernes y el sábado pasado y, según diversos testimonios de familiares, reúne a más de 200 presos políticos que exigieron mejoras en el trato y su libertad, en medio de la aplicación de una ley de amnistía que no los incluiría a todos.

La situación de Gallo y las demandas

Gallo se encuentra recluido en El Rodeo I desde diciembre de 2024, en un proceso calificado por su entorno como “desaparición forzada” y por el que organismos de derechos humanos han expresado su preocupación.

Su pareja, María Alexandra Gómez, denunció en redes sociales que responsabiliza al director del penal y a autoridades del gobierno venezolano, como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, por la integridad física de Gallo y otros detenidos, y criticó lo que describió como violaciones constantes de derechos humanos.

Posteo de la esposa de Nahuel Gallo
Posteo de la esposa de Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

Posteo de la esposa de Nahuel Gallo, detenido en Venezuela.

Reclamo por la amnistía y visibilidad internacional

La huelga de hambre surge en un contexto en que una reciente ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano ha dejado fuera a detallados sectores de internos —incluidos militares y extranjeros— que, según familiares, deberían ser incluidos en las liberaciones.

Organizaciones como Foro Penal han reportado inicialmente la protesta y alertan sobre la situación de quienes permanecen en El Rodeo I, mientras familiares exigen que se atiendan las demandas de libertad y mejores condiciones carcelarias.

