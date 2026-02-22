El gendarme argentino Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en la prisión de Venezuela

Familiares y ONG señalan que la protesta exige mejoras en condiciones carcelarias y avances en causas judiciales. La pareja de Gallo responsabilizó a autoridades venezolanas.

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se sumó a una huelga de hambre masiva en el penal Centro Penitenciario Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas, en reclamo por las condiciones de reclusión y la falta de avances en sus causas, según afirmó su pareja.

La protesta habría comenzado entre el viernes y el sábado pasado y, según diversos testimonios de familiares, reúne a más de 200 presos políticos que exigieron mejoras en el trato y su libertad, en medio de la aplicación de una ley de amnistía que no los incluiría a todos.

La situación de Gallo y las demandas Gallo se encuentra recluido en El Rodeo I desde diciembre de 2024, en un proceso calificado por su entorno como “desaparición forzada” y por el que organismos de derechos humanos han expresado su preocupación.

Su pareja, María Alexandra Gómez, denunció en redes sociales que responsabiliza al director del penal y a autoridades del gobierno venezolano, como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, por la integridad física de Gallo y otros detenidos, y criticó lo que describió como violaciones constantes de derechos humanos.

Reclamo por la amnistía y visibilidad internacional La huelga de hambre surge en un contexto en que una reciente ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano ha dejado fuera a detallados sectores de internos —incluidos militares y extranjeros— que, según familiares, deberían ser incluidos en las liberaciones.