El gendarme argentino Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en la prisión de Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se sumó a una huelga de hambre masiva en el penal Centro Penitenciario Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas, en reclamo por las condiciones de reclusión y la falta de avances en sus causas, según afirmó su pareja.
La protesta habría comenzado entre el viernes y el sábado pasado y, según diversos testimonios de familiares, reúne a más de 200 presos políticos que exigieron mejoras en el trato y su libertad, en medio de la aplicación de una ley de amnistía que no los incluiría a todos.
La situación de Gallo y las demandas
Gallo se encuentra recluido en El Rodeo I desde diciembre de 2024, en un proceso calificado por su entorno como “desaparición forzada” y por el que organismos de derechos humanos han expresado su preocupación.
Su pareja, María Alexandra Gómez, denunció en redes sociales que responsabiliza al director del penal y a autoridades del gobierno venezolano, como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, por la integridad física de Gallo y otros detenidos, y criticó lo que describió como violaciones constantes de derechos humanos.
Reclamo por la amnistía y visibilidad internacional
La huelga de hambre surge en un contexto en que una reciente ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano ha dejado fuera a detallados sectores de internos —incluidos militares y extranjeros— que, según familiares, deberían ser incluidos en las liberaciones.
Organizaciones como Foro Penal han reportado inicialmente la protesta y alertan sobre la situación de quienes permanecen en El Rodeo I, mientras familiares exigen que se atiendan las demandas de libertad y mejores condiciones carcelarias.