Jorge Brito celebró el reconocimiento de Florentino Pérez: "El Real Madrid comparte nuestros valores"

A través de las redes sociales, el presidente Millonario agradeció el homenaje que Florentino Pérez hizo a River Plate y al recordado Alfredo Di Stéfano, símbolo eterno de ambos clubes.

Jorge Brito titular de River Plate, por medio de sus redes sociales, le agradeció a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por las palabras que le dedicó a la institución Millonaria durante su discurso en la presentación oficial del jugador, Franco Mastantuono como nuevo refuerzo del club español.

“Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones”, fue parte del mensaje de Brito a Florentino, uno de los dirigentes vinculados al fútbol más exitosos de la historia.

¿Qué dijo el directivo madridista? “Todos nosotros sentimos una profunda admiración y un enorme cariño por un club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”. Con estas palabras, Florentino Pérez subrayó la dimensión emocional y la relevancia histórica que une a dos instituciones emblemáticas del fútbol mundial: River Plate y el Real Madrid. El presidente del club español, en un gesto de reconocimiento poco habitual, situó al equipo argentino en el centro de su discurso, destacando no solo su papel como formador de talentos, sino también la huella indeleble que ha dejado en la historia del club madrileño.

La intervención de Florentino Pérez no se limitó a una cortesía protocolar. Al referirse a River Plate como “un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América”, el dirigente español estableció un paralelismo entre la grandeza de ambas instituciones y la influencia que el club argentino ha ejercido en la construcción de la identidad futbolística del Real Madrid. La mención explícita a la “vinculación histórica y sentimental” entre ambos equipos remite a una relación forjada a través de décadas de intercambio de jugadores y de valores compartidos en la formación de futbolistas de élite.

image El jugador Franco Mastantuono junto al titular del Real, Florentino Pérez Gentileza En su discurso, Pérez puso en valor el papel de River Plate como semillero de figuras internacionales, subrayando que “en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”. Esta afirmación no solo reconoce la calidad de la cantera argentina, sino que también alude a una tradición de traspasos y colaboraciones que ha enriquecido a ambos clubes. El caso paradigmático es el de Alfredo Di Stefano, a quien el presidente definió como “nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”. La figura de Di Stefano, surgida de las filas de River Plate antes de convertirse en leyenda en España, simboliza el puente futbolístico y afectivo entre Buenos Aires y Madrid.