River Plate venderá a un gran valor de la cantera que hará lugar a un refuerzo más

Luego de ser cortado por Marcelo Gallardo, el volante nacido en River Plate emigrará al fútbol de México.

Santiago Simón se va del Millo

Se trata del mediocampista formado en las divisiones inferiores del Millonario Santiago Simón, que quedó relegado por el entrenador y tuvo que salir a asegurarse la incorporación a otro club. Así, en las últimas horas consiguió cerrar el acuerdo con el Toluca de México, que será su nuevo destino.

Oferta Millonaria por Simón, y nuevo cupo para River Plate:

Santiago Simón llegó a ser importante en River Plate, pero perdió terreno y se irá

La oferta que el elenco Azteca le hizo llegar a River sedujo por demás a la directiva. Se trata de la compra del 50% del pase por un monto de 3.5 millones de dólares. De esta forma, Toluca se asegura contar con un refuerzo en una zona clave del campo, y los de Núñez retener la mitad de la ficha del jugador en caso de una posible venta en el futuro.

Con la transacción del futbolista, River podrá contar con un cupo extra para realizar otra incoporación. De todas formas, no trascendió si el cuerpo técnico y los dirigentes cuentan con el deseo de hacer uso de esa opción.

El cuadro dirigido por el argentino Antonio Turco Mohamed viene de consagrarse campeón de la Liga MX, y quiere extender su dominio al plano internacional. En ese aspecto, uno de los sectores a fortalecer era la mitad de cancha, donde se espera que Simón sea clave con su entrega y capacidad técnica.

El volante deja la institución donde se formó luego de disputar 146 partidos, gritar 6 goles, 17 asistencias y levantar cinco títulos. Si bien por momentos resultó una pieza importante del andamiaje del equipo, con el correr del tiempo fue perdiendo lugar en la consideración del Muñeco Gallardo.

