Carlos Tévez advirtió que se quedará a pelearla en Talleres de Córdoba: "No voy a abandonar"

El director técnico del elenco cordobés, Carlos Tévez, aseguró delante de la prensa que no se irá a pesar de los magros resultados.

Carlos Tévez se mostró firme sobre el futuro de la T

Carlos Tévez se mostró firme sobre el futuro de la T

Los Andes
Por Redacción Deportes

Carlos Tevez, entrenador de Talleres de Córdoba, expresó que no dará un paso al costado de su cargo a pesar de los mala cosecha de puntos en la Liga Profesional, y del riesgo latente de descenso. Además, aseguró que tendrá que reconstruir a un equipo diezmado.

En conferencia de prensa, el Apache buscó mostrarse fuerte en su cargo con el objetivo de despejar dudas y rumores que indicaban su pronta partida. En ese aspecto, la primera frase que lanzó fue contundente: “El que no me conoce, que vea la serie. Esto no me asusta. Que la gente se quede tranquila: yo no voy a abandonar”.

Carlos T&eacute;vez habl&oacute; en conferencia de prensa

Carlos Tévez habló en conferencia de prensa

Luego de lo que significó la dura derrota del último fin de semana, el DT mantuvo un diálogo sincero y duro con el plantel para hacer autocrítica. "En ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar. Conversé con los jugadores de la sensación que tuvimos ahí, y obvio que no fue buena. Fue el peor partido desde que estoy. Todos sentimos lo mismo”, contó al respecto.

Carlos Tevez apunta a la refundación: "Son 10 finales"

En ese aspecto, reiteró que no dejará su lugar, al tiempo que aseguró estar cómodo en Córdoba. "Sabemos que es un año difícil para el club, que esto viene de arrastre, pero yo firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla. Me encanta estar acá”, expresó.

Finalmente, el exdelantero apostó a levantar el ánimo de la institución y sus hinchas, y aseguró que la goleada en contra ante Atlético de Tucumán fue el piso del equipo. “Son 10 finales y tenemos que jugarlas como tal. No podemos volver a mostrar lo que hicimos en Tucumán. El equipo tocó fondo, tenemos que reconstruir desde ya”, opinó.

A lo largo de las primeras seis jornadas del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Talleres cosechó tan sólo 5 puntos, producto de 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas. Debido a eso, está empatado en el penúltimo lugar de la Tabla Anual con Aldosivi, posición que determinará uno de los dos descensos a la Primera Nacional.

En ese preocupante contexto, la T buscará comenzar a levantar cabeza este domingo, cuando reciba a las 16:45 horas al siempre complicado Deportivo Riestra en el Mario Alberto Kempes.

