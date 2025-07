Talleres de Córdoba entre la ilusión de Carlos Tevez y la bronca de Diego Cocca

Con sorpresas, Boca comienza a definir su once inicial para el debut en el Clausura

"Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado ", afirmó Cocca desde el aeropuerto. El entrenador dejó en claro que las condiciones prometidas al momento de su llegada no se cumplieron.

Explicando más la situación, el técnico expresó: “ Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización de parte del plantel interno de tener las cosas claras ”.

Uno de los principales reclamos del técnico tuvo que ver con la falta de refuerzos y la incertidumbre en el armado del plantel. “ Hay tres o cuatro jugadores todavía con posibilidad de venta y no ha venido ningún refuerzo ”.

“Es una lástima, a mí no me gusta. Es un momento realmente incómodo, pero lamentablemente pasó así. Tenía ilusión de hacer las cosas bien en Talleres y tener un equipo competitivo en serio, pero siento que no”, concluyó el ex entrenador de Racing y Rosario Central.

Carlos Tevez se mostró contento por llegar a Talleres:

#AHORA en SportsCenter: Carlos Tevez llegó al país para asumir como NUEVO DT DE TALLERES.



pic.twitter.com/468Hd6aYI5 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2025

Carlos Tevez, el nuevo director técnico del elenco cordobés, llegó a la Argentina para asumir en el cargo y reconoció que está “ilusionado”.

Luego de su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el ex delantero aseguró que “estoy ilusionado, me llega en un momento de mucha tranquilidad así que estoy contento”, y se refirió a la exhibición donde se lució en Old Trafford: “Volver fue muy lindo y emocionante”.

Talleres será el tercer club que dirija Tevez. Su primera experiencia fue en 2022, cuando dirigió durante 24 partidos a Rosario Central (6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas), mientras que entre 2023 y 2024 estuvo en Independiente (32 encuentros, con 14 victorias, 12 igualdades y 6 caídas).

El Apache no la tendrá nada fácil en Talleres, ya que la T viene de terminar un flojísimo primer semestre en el 2025, donde finalizó 14° en la Zona B del Torneo Apertura y culminó último en el Grupo D de la Copa Libertadores.