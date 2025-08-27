El presidente de Independiente fustigó a los hinchas de la U de Chile: "Fuimos víctimas"

Néstor Grindetti, presidente del Rojo, criticó a los simpatizantes de la Universidad de Chile por los incidentes en la Copa Sudamericana.

El presidente de Independiente se expresó luego de los incidentes en la Copa Sudamericana

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, brindó una conferencia de prensa para detallar el descargo que el club presentó ante la Conmebol, tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini durante el duelo entre el Rojo y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Grindetti fue categórico en su exposición. En primer lugar, condenó enérgicamente los hechos de violencia registrados en el estadio. “Independiente de ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro. La cancelación del partido es exclusivamente por las agresiones de la hinchada visitante”, enfatizó.

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente Fútbol. Después de los graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente, el estadio Libertadores de América no se utilizará esta fecha por el primer equipo, por eso buscan cancha para jugar ante Platense. Fotobaires Además, el presidente agregó: “Remitimos un informe a la Conmebol demostrando que el club no fue responsable sino víctima de un grupo de delincuentes”.

El dirigente explicó que el choque había sido catalogado por las autoridades de seguridad como un partido de alto riesgo debido a antecedentes previos, motivo por el cual Independiente implementó todos los protocolos exigidos por Conmebol y reforzó el operativo policial y privado. Según detalló, participaron decenas de efectivos y personal de control, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, pero los incidentes se desencadenaron de manera inesperada y violenta por parte de la parcialidad visitante.

Néstor Grindetti responsabilizó a los hinchas de la U de Chile: Embed Néstor Grindetti: "EL ACCIONAR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y SUS DIRIGENTES ES VERGONZOSO". pic.twitter.com/kd0ASpdbD4 — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2025 Según la versión oficial de Independiente, los hinchas de Universidad de Chile fueron quienes provocaron los disturbios al destruir las cámaras de seguridad del estadio y generar enfrentamientos desde el primer minuto de su llegada a Avellaneda: “Desde el comienzo buscaron distorsionar la realidad. Todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad”.