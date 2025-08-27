27 de agosto de 2025 - 17:39

El presidente de Independiente fustigó a los hinchas de la U de Chile: "Fuimos víctimas"

Néstor Grindetti, presidente del Rojo, criticó a los simpatizantes de la Universidad de Chile por los incidentes en la Copa Sudamericana.

El presidente de Independiente se expresó luego de los incidentes en la Copa Sudamericana

Foto:

@ifcarsha
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, brindó una conferencia de prensa para detallar el descargo que el club presentó ante la Conmebol, tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini durante el duelo entre el Rojo y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Grindetti fue categórico en su exposición. En primer lugar, condenó enérgicamente los hechos de violencia registrados en el estadio. “Independiente de ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro. La cancelación del partido es exclusivamente por las agresiones de la hinchada visitante”, enfatizó.

Graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente
Fútbol. Después de los graves incidentes entre los hinchas de la

Fútbol. Después de los graves incidentes entre los hinchas de la "U" de Chile e Independiente, el estadio Libertadores de América no se utilizará esta fecha por el primer equipo, por eso buscan cancha para jugar ante Platense.

Además, el presidente agregó: “Remitimos un informe a la Conmebol demostrando que el club no fue responsable sino víctima de un grupo de delincuentes”.

El dirigente explicó que el choque había sido catalogado por las autoridades de seguridad como un partido de alto riesgo debido a antecedentes previos, motivo por el cual Independiente implementó todos los protocolos exigidos por Conmebol y reforzó el operativo policial y privado. Según detalló, participaron decenas de efectivos y personal de control, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, pero los incidentes se desencadenaron de manera inesperada y violenta por parte de la parcialidad visitante.

Néstor Grindetti responsabilizó a los hinchas de la U de Chile:

Según la versión oficial de Independiente, los hinchas de Universidad de Chile fueron quienes provocaron los disturbios al destruir las cámaras de seguridad del estadio y generar enfrentamientos desde el primer minuto de su llegada a Avellaneda: “Desde el comienzo buscaron distorsionar la realidad. Todos saben que la agresión comenzó con su parcialidad”.

Sin embargo, el presidente de Independiente no eludió referirse a los hechos protagonizados por un grupo de hinchas locales que intentó ingresar al sector visitante. a quienes calificó de “delincuentes”, y adelantó que el club los expulsará como socios: “Estas acciones violentas exceden a Independiente como institución. Vamos a trabajar para que los responsables no vuelvan a manchar el nombre del club”.

Al mismo tiempo, Grindetti destacó la actitud de la mayoría de los socios y simpatizantes que, en medio del caos, se comportaron con respeto y solidaridad, ayudando a otros hinchas a salir de las tribunas de manera ordenada: “Hubo una gran parte de nuestra gente que se comportó con dignidad y con valores. Eso también hay que reconocerlo”.

El futuro de Independiente en la Copa Sudamericana:

Independiente - Universidad de Chile.

En cuanto a lo que viene, Independiente quedó a la espera de la resolución de la Conmebol, que deberá definir en los próximos días cómo continúa la serie de octavos de final.

El organismo sudamericano recibió los descargos de ambas instituciones y ahora tendrá la difícil tarea de determinar si se le da por perdido a alguno de los equipos o si ambos quedan eliminados de la competencia. El fallo también podría incluir sanciones económicas o deportivas para el club de Avellaneda.

El ganador de la llave deberá enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final el próximo 16 de septiembre, por lo que el tiempo apremia. Mientras tanto, la dirigencia del Rojo busca blindar a la institución frente a cualquier sanción severa que pudiera aplicarse y se aferra al argumento de que Independiente cumplió rigurosamente con todas las exigencias impuestas por Conmebol para la organización de este tipo de partidos.

