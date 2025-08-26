Escalofriantes detalles del fiscal de la causa Independiente - U de Chile: "era una escena de destrucción"

Rompió el silencio el fiscal Mariano Zitto, a cargo de investigar los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

Luego de la ola de videos e indignación en las redes sociales por el infierno que se desató entre Independiente - Universidad de Chile, el fiscal de la causa Mariano Zitto contó detalles impactantes, y planteó como se dio el minuto a minuto de esa noche de Copa Sudamericana.

En diálogo con Radio La Red, Zitto desmintió que haya habido muertes, como se especulaba en algún momento, y describió la escena. “En un principio se decía eso. Varias víctimas fatales y hasta un menor. De todos modos, si bien no pasó eso, los hechos con los que nos encontramos era una escena de destrucción. Hasta las varillas de la construcción de los escalones, habían sacado los tendidos eléctricos. Había sangre arterial en las escaleras. La destrucción en el lugar era como si hubiera caído una bomba".

El fiscal y las primeras horas de una causa con muchas aristas: image Respecto a las decisiones que tomó cuando observó el lugar, contó: “En cuanto a la investigación, lo primero que dispongo es preservar, clausurar y suspender las dos tribunas donde estaba la parcialidad chilena. Y después, los enfrentamientos que se dieron en general en la cabecera. Clausuro eso porque tiene que ver con la investigación”.

A continuación, la información comenzó a llegarle a través de cámaras de seguridad y ahí empezó a notarse la gravedad. “Después, recibo del Municipio un informe de las cámaras que dan cuenta de un claro problema con la prevención. La falta de coordinación entre la seguridad privada que ofrece el club y que exige Conmebol con las autoridades policiales que estaban afuera. Y dije: ‘esto ya pasó de un mero desencuentro’"

Según el fiscal, todo comenzó con el mal comportamiento del público chileno. “Ya cuando ingresa la gente de Chile, que fueron dos o tres horas antes, empiezan con esta situación que va creciendo, la rotura de las cámaras... Uno de los planteos que hice, que las autoridades de la Conmebol se retiraron cuando yo llegué y hablaron dos segundos conmigo, es esta situación. Esto venía en escalada desde antes, ya caían cosas de la tribuna visitante a la local", lanzó.