Escalofriantes detalles del fiscal de la causa Independiente - U de Chile: "era una escena de destrucción"

Luego de la ola de videos e indignación en las redes sociales por el infierno que se desató entre Independiente - Universidad de Chile, el fiscal de la causa Mariano Zitto contó detalles impactantes, y planteó como se dio el minuto a minuto de esa noche de Copa Sudamericana.
En diálogo con Radio La Red, Zitto desmintió que haya habido muertes, como se especulaba en algún momento, y describió la escena. “En un principio se decía eso. Varias víctimas fatales y hasta un menor. De todos modos, si bien no pasó eso, los hechos con los que nos encontramos era una escena de destrucción. Hasta las varillas de la construcción de los escalones, habían sacado los tendidos eléctricos. Había sangre arterial en las escaleras. La destrucción en el lugar era como si hubiera caído una bomba".
El fiscal y las primeras horas de una causa con muchas aristas:
Respecto a las decisiones que tomó cuando observó el lugar, contó: “En cuanto a la investigación, lo primero que dispongo es preservar, clausurar y suspender las dos tribunas donde estaba la parcialidad chilena. Y después, los enfrentamientos que se dieron en general en la cabecera. Clausuro eso porque tiene que ver con la investigación”.
A continuación, la información comenzó a llegarle a través de cámaras de seguridad y ahí empezó a notarse la gravedad. “Después, recibo del Municipio un informe de las cámaras que dan cuenta de un claro problema con la prevención. La falta de coordinación entre la seguridad privada que ofrece el club y que exige Conmebol con las autoridades policiales que estaban afuera. Y dije: ‘esto ya pasó de un mero desencuentro’"
Según el fiscal, todo comenzó con el mal comportamiento del público chileno. “Ya cuando ingresa la gente de Chile, que fueron dos o tres horas antes, empiezan con esta situación que va creciendo, la rotura de las cámaras... Uno de los planteos que hice, que las autoridades de la Conmebol se retiraron cuando yo llegué y hablaron dos segundos conmigo, es esta situación. Esto venía en escalada desde antes, ya caían cosas de la tribuna visitante a la local", lanzó.
Independiente y Universidad de Chile, una pelea que escaló a límites insospechados:
Independiente de Avellaneda vs U de Chile
Sin embargo, para Zitto no importa quien comenzó, sino hasta donde escaló. “Les puedo decir que el bombardeo de imágenes que nos llegaron es incontable. Acá había familias, uno de los motivos para pedir la clausura es considerar el tenor, la fuerza de estas imágenes. Esta persona desnuda en la tribuna, golpes a más no poder o incluso personas que estaban arrodilladas haciéndoles pedir perdón...”, reflexionó.
Finalmente, desminitó uno de los rumores que corrieron con rapidez en las primeras horas, y que daban cuenta de que parciales chilenos le habían hecho tomar orina a empleados del club. “Hoy se formó una causa, justamente, no apareció nadie y tampoco el club Independiente; siendo sus empleados tampoco informó nada. Así que hoy le mandé una orden para que informe qué es lo que conoce del tema. No tengo denuncia, al menos acá en Provincia, al respecto de eso”, expresó.