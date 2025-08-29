29 de agosto de 2025 - 08:57

Fórmula 1: Franco Colapinto no protagonizó choques en una sesión muy accidentada

El piloto de Fórmula 1 oriundo de Pilar terminó en el puesto 18° y desde las 11 espera mejorar en el segundo ensayo de la jornada

Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El piloto Franco Colapinto terminó 18° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1, que contó con varios accidentes y que se disputa en el circuito holandés de Zandvoort.

En la segunda posición terminó el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), a solo 292 milésimas de su compañero de equipo. A su vez, la sorpresa de la sesión fueron los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso, que concluyeron tercero y cuarto, respectivamente.

Esta sesión le sirvió a Colapinto para familiarizarse con el circuito de Zandvoort, en el que nunca había competido de manera oficial en Fórmula 1. Además, un aspecto muy positivo es que no protagonizó ningún choque en una sesión muy accidentada que incluso contó con una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli, quien quedó trabado en una zona peligrosa de la grava.

El momento más curioso de la práctica libre 1 lo protagonizó el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien se despistó de manera insólita practicando largadas.

La práctica libre 2 del GP de Países Bajos comenzará a las 11 de la mañana.

