Fórmula 1: Terminó la primera práctica libre, los McLaren brillaron y Colapinto remató 18°

En el marco de la primera practica libre en el GP de Paises Bajos, los McLaren lideraron la sesión con Lando Norris girando en 1:10.278 y Oscar Piastri en 1:10.570. Los Aston Martin figuraron en la tercera y cuarta posición, con Alex Albon ubicándose quinto en Williams. Franco Colapinto quedó en el puesto 18.
Alpinetuvo a Pierre Gasly como el más rápido con un 10° lugar tras un giro de 1.11.613, que lo posicionó 0.663 por delante de Franco Colapinto. El argentino acumuló 25 vueltas, fijó su tiempo más rápido en 1:12.276 y se ubicó por delante de Andrea Kimi Antonelli (abandonó la tanda en los primeros minutos) y de Ollie Bearman (1:12.564).
Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina)
Sábado 30 de agosto
Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina)
Clasificación: 10.00 (Argentina)
Domingo 31 de agosto
Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)