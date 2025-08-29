29 de agosto de 2025 - 08:42

Fórmula 1: Terminó la primera práctica libre, los McLaren brillaron y Colapinto remató 18°

Lando Norris lideró la sesión y fue secundado por Oscar Paistri. Los Aston Martin fueron terceros y cuartos. Franco Colapinto quedó 18°

Franco Colapinto, piloto de alpine

Fórmula 1. Lando Norris, piloto de McLaren

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el marco de la primera practica libre en el GP de Paises Bajos, los McLaren lideraron la sesión con Lando Norris girando en 1:10.278 y Oscar Piastri en 1:10.570. Los Aston Martin figuraron en la tercera y cuarta posición, con Alex Albon ubicándose quinto en Williams. Franco Colapinto quedó en el puesto 18.

Alpinetuvo a Pierre Gasly como el más rápido con un 10° lugar tras un giro de 1.11.613, que lo posicionó 0.663 por delante de Franco Colapinto. El argentino acumuló 25 vueltas, fijó su tiempo más rápido en 1:12.276 y se ubicó por delante de Andrea Kimi Antonelli (abandonó la tanda en los primeros minutos) y de Ollie Bearman (1:12.564).

alpine boys
Pierre Gasly y Franco Colapinto

Lo que queda

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina)

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina)

Clasificación: 10.00 (Argentina)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)

