28 de agosto de 2025 - 13:44

"No lo sé": La incertidumbre de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine

Antes del Gran Premio de los Países Bajos, el argentino evitó confirmar su plan para 2026 y dejó abierta la discusión sobre su continuidad.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine

Los contratos de Alpine al descubierto: Gasly blindado, Colapinto a prueba

Por Redacción Deportes
A un año del anuncio de Franco Colapinto como piloto de Williams

Franco Colapinto, a un año de su debut en la F1: los momentos que dejaron su huella

Por Nicolás Salas

“No lo sé”, fue la contundente contestación del joven de 22 años, que debutó en 2024 con Williams y que reconoció que el equipo lo evalúa “carrera a carrera”.

Recordemos que su temporada, hasta el momento, no es la mejor, ya que es el único piloto de la parrilla que todavía no suma puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly aportó las 20 unidades de la escudería en el Campeonato de Constructores.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine

La confesión de Franco Colapinto sobre su futuro en la F1

En esta parte del año las escuderías suelen confirmar a sus pilotos para el 2026 y el nombre de Franco Colapinto es puesto en duda por muchos sitios especializados de Europa, por lo que el argentino se expresó al respecto al ser consultado: “No puedo decirte dónde estaremos en un año. Las cosas cambian rapidísimo. La Fórmula 1 es siempre mi objetivo”.

“Creo que es muy parecido al año pasado cuando me incorporé, solo quería pilotear. Mi sueño fue siempre correr en la Fórmula 1. Al recibir esa noticia hace un año fue muy lindo, es un recuerdo que nunca olvidaré. Siempre estoy muy agradecido por esa oportunidad. Estoy muy feliz de estar aquí un año después. Fue muy rápido. No parece un año. Pasaron muchas cosas en ese tiempo”, aseguró.

Colapinto seguimiento
Fórmula 1. Franco Colapinto piloto de la escudería Alpine

Fórmula 1. Franco Colapinto piloto de la escudería Alpine

El rendimiento del A525 ha sido irregular y el propio Colapinto lo admitió: “Necesitamos ese extra del coche… a veces nos falta consistencia”. Al mismo tiempo, se mostró confiado en el trabajo a futuro: “Estamos muy enfocados en el desarrollo del año que viene”.

A un año de su debut en la máxima categoría, el presente de Colapinto está atravesado por la incertidumbre y se espera que este fin de semana en Zandvoort sea el comienzo de una excelente segunda parte del año.

Así será el cronograma completo en el Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

  • Practica Libre 1 - 7:30 horas
  • Práctica Libre 2 - 11:00 horas

Sábado 30 de agosto

  • Práctica Libre 3 - 6:30 horas
  • Clasificación - 10:00 horas

Domingo 31 de agosto

  • Carrera - 10:00 horas
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Atento Colapinto: tras el anuncio de Cadillac, estos son los lugares disponibles de la F1 para 2026

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto celebró el regreso de Checo Pérez a la F1

Qué dijo Franco Colapinto sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de alpine

Alpine no tiene paz: el equipo de Franco Colapinto suma otra baja clave en plena temporada

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto volverá a correr en la F1

Vuelve Franco Colapinto en la F1: horarios y opciones para seguir la acción del GP de Países Bajos 2025

Por Redacción Deportes