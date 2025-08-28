"No lo sé": La incertidumbre de Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine

Antes del Gran Premio de los Países Bajos, el argentino evitó confirmar su plan para 2026 y dejó abierta la discusión sobre su continuidad.

En la previa del Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto abrió un interrogante acerca de su futuro en la Fórmula 1. El pilarense fue consultado por la prensa internacional sobre su continuidad con Alpine en 2026 y puso un manto de duda con su respuesta.

“No lo sé”, fue la contundente contestación del joven de 22 años, que debutó en 2024 con Williams y que reconoció que el equipo lo evalúa “carrera a carrera”.

Recordemos que su temporada, hasta el momento, no es la mejor, ya que es el único piloto de la parrilla que todavía no suma puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly aportó las 20 unidades de la escudería en el Campeonato de Constructores.

La confesión de Franco Colapinto sobre su futuro en la F1 En esta parte del año las escuderías suelen confirmar a sus pilotos para el 2026 y el nombre de Franco Colapinto es puesto en duda por muchos sitios especializados de Europa, por lo que el argentino se expresó al respecto al ser consultado: "No puedo decirte dónde estaremos en un año. Las cosas cambian rapidísimo. La Fórmula 1 es siempre mi objetivo".

“Creo que es muy parecido al año pasado cuando me incorporé, solo quería pilotear. Mi sueño fue siempre correr en la Fórmula 1. Al recibir esa noticia hace un año fue muy lindo, es un recuerdo que nunca olvidaré. Siempre estoy muy agradecido por esa oportunidad. Estoy muy feliz de estar aquí un año después. Fue muy rápido. No parece un año. Pasaron muchas cosas en ese tiempo”, aseguró.