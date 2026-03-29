Oliver Bearman chocó a más de 50G al esquivar a Franco Colapinto y salió rengueando en Japón

El piloto de Haas impactó contra la barrera a 262 km/h tras una maniobra evasiva; el equipo confirmó que no tuvo fracturas pese a la magnitud del golpe.

Oliver Bearman protagonizó el momento más dramático del Gran Premio de Japón al estrellar su Haas en la curva Spoon. El accidente ocurrió en la vuelta 22, cuando el británico intentó superar a Franco Colapinto y debió realizar una maniobra evasiva que terminó en un impacto de 50G contra las contenciones.

La secuencia se produjo cuando el piloto de Haas se acercó al Alpine del argentino con una diferencia de velocidad de 45 km/h. Colapinto circulaba notablemente más lento debido a que se encontraba en una fase de recarga de su batería. Ante la inminencia del choque por alcance, Bearman se vio obligado a salirse de la pista para evitar el contacto directo.

Embed Esto es peligrosísimo eh, ya viendo a los Mercedes que, al ser el mejor auto, clasifican adelante y los McLaren y Ferrari tienen ventaja en largada deben esquivarlos, así como también pasan accidentes durísimos como estos con la diferencia de velocidad al gastar las baterías y… pic.twitter.com/K107s0gKvE — Fabrizio Santini (@FabriiSantini) March 29, 2026 El impacto a 262 km/h y la respuesta médica inmediata Al pisar la hierba, el joven piloto perdió el control total de su monoplaza y se deslizó a través de la pista hasta impactar de lleno contra la barrera de neumáticos. Los sensores registraron un golpe de 50G mientras el vehículo circulaba a 262 km/h, una cifra alarmante que activó de inmediato los protocolos de seguridad. El británico pudo bajarse del coche por sus propios medios, aunque se lo vio visiblemente dolorido y rengueando.

El jefe de la escudería Haas, Ayao Komatsu, calificó la situación como "aterradora" y confirmó que el piloto fue trasladado al centro médico. Según el informe actualizado brindado por el equipo, Bearman no sufrió fracturas de ningún tipo, aunque terminó con un golpe fuerte en el tobillo y una lesión en la rodilla.

Embed So sad to see this pic.twitter.com/NL7MsbgSjA — best of f1 kimi antonelli (@F1KimiAntonelli) March 29, 2026 La decisión de la FIA y el balance final en Suzuka A pesar de la espectacularidad del choque, los comisarios deportivos analizaron las repeticiones y la telemetría de ambos vehículos de manera rápida. Minutos después, decidieron descartar una investigación formal contra Franco Colapinto al considerar que se trató de una acción evasiva por la enorme diferencia de velocidad y no de una maniobra peligrosa.