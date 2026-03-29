29 de marzo de 2026 - 04:41

Oliver Bearman chocó a más de 50G al esquivar a Franco Colapinto y salió rengueando en Japón

El piloto de Haas impactó contra la barrera a 262 km/h tras una maniobra evasiva; el equipo confirmó que no tuvo fracturas pese a la magnitud del golpe.

Milagro en Suzuka: Oliver Bearman sobrevivió a un choque de 50G tras esquivar a Franco Colapinto.

Milagro en Suzuka: Oliver Bearman sobrevivió a un choque de 50G tras esquivar a Franco Colapinto.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Oliver Bearman protagonizó el momento más dramático del Gran Premio de Japón al estrellar su Haas en la curva Spoon. El accidente ocurrió en la vuelta 22, cuando el británico intentó superar a Franco Colapinto y debió realizar una maniobra evasiva que terminó en un impacto de 50G contra las contenciones.

Leé además

El Gran Premio de Japón se está corriendo en el circuito de Suzuka, donde el Alpine del argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 17. 

Franco Colapinto partirá 15° en Suzuka y buscará remontar en el Gran Premio de Japón

Por Sergio Faria
Franco Colapinto optimista de cara al GP de Japón

Franco Colapinto optimista de cara al GP de Japón: "El ritmo de carrera es mejor"

Por Redacción Deportes

La secuencia se produjo cuando el piloto de Haas se acercó al Alpine del argentino con una diferencia de velocidad de 45 km/h. Colapinto circulaba notablemente más lento debido a que se encontraba en una fase de recarga de su batería. Ante la inminencia del choque por alcance, Bearman se vio obligado a salirse de la pista para evitar el contacto directo.

Embed

El impacto a 262 km/h y la respuesta médica inmediata

Al pisar la hierba, el joven piloto perdió el control total de su monoplaza y se deslizó a través de la pista hasta impactar de lleno contra la barrera de neumáticos. Los sensores registraron un golpe de 50G mientras el vehículo circulaba a 262 km/h, una cifra alarmante que activó de inmediato los protocolos de seguridad. El británico pudo bajarse del coche por sus propios medios, aunque se lo vio visiblemente dolorido y rengueando.

El jefe de la escudería Haas, Ayao Komatsu, calificó la situación como "aterradora" y confirmó que el piloto fue trasladado al centro médico. Según el informe actualizado brindado por el equipo, Bearman no sufrió fracturas de ningún tipo, aunque terminó con un golpe fuerte en el tobillo y una lesión en la rodilla.

Embed

La decisión de la FIA y el balance final en Suzuka

A pesar de la espectacularidad del choque, los comisarios deportivos analizaron las repeticiones y la telemetría de ambos vehículos de manera rápida. Minutos después, decidieron descartar una investigación formal contra Franco Colapinto al considerar que se trató de una acción evasiva por la enorme diferencia de velocidad y no de una maniobra peligrosa.

Este incidente provocó la única intervención del auto de seguridad en toda la carrera disputada en Suzuka. Oliver Bearman, que marchaba quinto en el campeonato mundial, debió abandonar la competencia, lo que frena un inicio de temporada 2026 que venía siendo muy sólido para el piloto de 20 años. Mientras tanto, el Gran Premio fue ganado por Kimi Antonelli y Colapinto finalizó en el puesto 16.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

F1: Kimi Antonelli es el puntero más joven de la historia tras un triunfo aplastante en Japón.

Franco Colapinto terminó 16° en Japón y Antonelli es el nuevo líder del Mundial de F1 tras triunfar en Suzuka

Por Nicolás Salas
Kimi Antonelli, el líder más joven de la Fórmula 1.

Cómo quedó el Campeonato de la Fórmula 1 tras la victoria de Kimi Antonelli en Japón

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

"No entiendo esto": la cruda reacción de Franco Colapinto tras terminar 16° en el GP de Japón

El joven piloto italiano celebra su segunda pole al hilo en la Fórmula Uno. Suzuka rendido a sus pies.  

Kimi Antonelli domina la clasificación en Japón y relegó a Russell a la segunda posición