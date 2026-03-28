Franco Colapinto optimista de cara al GP de Japón: "El ritmo de carrera es mejor"

El piloto argentino de Fórmula 1 ponderó el puesto 15 obtenido en la qualy, y advirtió que la mejor versión se verá en la carrera de este domingo.

Después de obtener el puesto 15 en la jornada de clasificación del GP de Japón de la Fórmula 1, el conductor argentino Franco Colapinto expresó sus sensaciones delante de los medios, y aseguró que le irá bien en la carrera que se desarrollará este domingo por la madrugada.

A la hora de enfrentar la requisitoria de los periodistas, el piloto del equipo Alpine contó lo que dejó la tarea del sábado. “Está apretado. Ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, aseguró.

Respecto a la posibilidad de ir probando variantes para mejorar el rendimiento, Colapinto confesó: “Se probó muy poco. Al final, estos fines de semana que va todo pasando muy de golpe cuesta meter los high fuel (tandas con mucho combustible) que queremos. Ayer tuve varios problemas en la FP1, que me costó".

Franco Colapinto, esperanzado para el GP de Japón: DLA (99) Franco Colapinto, piloto de Alpine. Sin embargo, el nacido en Pilar se mostró positivo a la hora de pensar en la carrera del domingo. "Creo que el ritmo en carrera es mejor que en qualy. Intentaremos tener una buena carrera, una buena largada e ir para adelante”, opinó. Más tarde, agregó: "El coche se comporta y rinde mucho mejor con mucho combustible, lo que esperamos que sea un buen augurio para mañana”.