Debut accidentado de Franco Colapinto en Suzuka: fallas de radio, molestias físicas y cruce con Verstappen

Colapinto completó 23 vueltas en la primera sesión, quedando a 1,6 segundos del tiempo de George Russell. Durante sus detenciones en boxes, se lo vio tocándose repetidamente el hombro derecho con gestos de dolor, lo que encendió las alarmas sobre su estado físico para el resto del fin de semana. Los mecánicos de Alpine tuvieron que intervenir el monoplaza dos veces por fallas en la radio, una herramienta vital para la seguridad en un trazado tan rápido como el de Suzuka.
La advertencia de los comisarios y el cruce con Verstappen
El momento de mayor tensión ocurrió durante la segunda práctica libre (FP2), cuando Colapinto realizaba movimientos de zig-zag para aumentar la temperatura de sus neumáticos antes de la curva 130R. En ese trayecto, obstruyó el paso de Max Verstappen, quien venía en una vuelta rápida con su Red Bull. Tras analizar las pruebas de video y escuchar a los protagonistas, la FIA determinó que, aunque no hubo intención, el argentino entorpeció innecesariamente al neerlandés.
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Este incidente entre Franco Colapinto y Max Verstappen va a ser investigado al final de la FP2.
Las claves de la resolución de los comisarios fueron las siguientes:
Colapinto recibió avisos progresivos por radio sobre la cercanía y distancia de Verstappen.
El piloto reconoció con franqueza ante las autoridades haber obstaculizado al coche número 3.
La sanción consistió únicamente en una advertencia, de acuerdo con el artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo.
Pese a los inconvenientes, Colapinto mostró mejoras progresivas en sus tiempos cada vez que regresó a pista. En la FP2, con neumáticos blandos, marcó un tiempo de 1:32:438, terminando a siete décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El propio piloto calificó el inicio del fin de semana como una "jornada complicada" debido a que es un trazado que no conocía previamente. El equipo confía en que el rendimiento mejore para la clasificación del sábado.