27 de marzo de 2026 - 10:56

Debut accidentado de Franco Colapinto en Suzuka: fallas de radio, molestias físicas y cruce con Verstappen

El piloto de Alpine recibió un llamado de atención por zigzaguear frente a Verstappen en la práctica 2, mientras lidia con un dolor persistente en su hombro derecho.

Debut con obstáculos en Japón: Franco Colapinto terminó 17° en las prácticas de Suzuka.

Debut con obstáculos en Japón: Franco Colapinto terminó 17° en las prácticas de Suzuka.

Foto:

Por Nicolás Salas

Leé además

Fórmula 1: Franco Colapinto y las prácticas libres en el Gran Premio de Japón. 

Fórmula 1: Franco Colapinto y las prácticas libres en el Gran Premio de Japón

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto habló del presunto romance con una actriz: de quién se trata y qué dijo el piloto

Por Redacción Espectáculos

Colapinto completó 23 vueltas en la primera sesión, quedando a 1,6 segundos del tiempo de George Russell. Durante sus detenciones en boxes, se lo vio tocándose repetidamente el hombro derecho con gestos de dolor, lo que encendió las alarmas sobre su estado físico para el resto del fin de semana. Los mecánicos de Alpine tuvieron que intervenir el monoplaza dos veces por fallas en la radio, una herramienta vital para la seguridad en un trazado tan rápido como el de Suzuka.

image

La advertencia de los comisarios y el cruce con Verstappen

El momento de mayor tensión ocurrió durante la segunda práctica libre (FP2), cuando Colapinto realizaba movimientos de zig-zag para aumentar la temperatura de sus neumáticos antes de la curva 130R. En ese trayecto, obstruyó el paso de Max Verstappen, quien venía en una vuelta rápida con su Red Bull. Tras analizar las pruebas de video y escuchar a los protagonistas, la FIA determinó que, aunque no hubo intención, el argentino entorpeció innecesariamente al neerlandés.

Embed

Las claves de la resolución de los comisarios fueron las siguientes:

  • Colapinto recibió avisos progresivos por radio sobre la cercanía y distancia de Verstappen.
  • El piloto reconoció con franqueza ante las autoridades haber obstaculizado al coche número 3.
  • La sanción consistió únicamente en una advertencia, de acuerdo con el artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo.

Pese a los inconvenientes, Colapinto mostró mejoras progresivas en sus tiempos cada vez que regresó a pista. En la FP2, con neumáticos blandos, marcó un tiempo de 1:32:438, terminando a siete décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El propio piloto calificó el inicio del fin de semana como una "jornada complicada" debido a que es un trazado que no conocía previamente. El equipo confía en que el rendimiento mejore para la clasificación del sábado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

colapinto no pudo mantener el ritmo en la segunda practica del gp de japon y cerro 17° en suzuka

Colapinto no pudo mantener el ritmo en la segunda práctica del GP de Japón y cerró 17° en Suzuka

Por Redacción Deportes
Así sería la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

Así sería la exhibición de Franco Colapinto en Argentina

GP de Japón: el mensaje de Franco Colapinto al debutar en la pista que siempre soñó conocer.

Franco Colapinto habló sobre el sueño de correr en Suzuka tras su gran actuación en China: "¡Al fin!"

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Franco Colapinto debuta en Suzuka: horarios y cronograma del GP de Japón para seguirlo desde Argentina