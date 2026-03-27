Debut accidentado de Franco Colapinto en Suzuka: fallas de radio, molestias físicas y cruce con Verstappen

El piloto de Alpine recibió un llamado de atención por zigzaguear frente a Verstappen en la práctica 2, mientras lidia con un dolor persistente en su hombro derecho.

Franco Colapinto vivió una jornada intensa en su estreno en el Gran Premio de Japón. El piloto de Alpine terminó en la posición 17 tras enfrentar una investigación de la FIA por una maniobra ante Max Verstappen. A esto se sumaron problemas de comunicación por radio y una visible molestia en su hombro derecho.

Colapinto completó 23 vueltas en la primera sesión, quedando a 1,6 segundos del tiempo de George Russell. Durante sus detenciones en boxes, se lo vio tocándose repetidamente el hombro derecho con gestos de dolor, lo que encendió las alarmas sobre su estado físico para el resto del fin de semana. Los mecánicos de Alpine tuvieron que intervenir el monoplaza dos veces por fallas en la radio, una herramienta vital para la seguridad en un trazado tan rápido como el de Suzuka.

image La advertencia de los comisarios y el cruce con Verstappen El momento de mayor tensión ocurrió durante la segunda práctica libre (FP2), cuando Colapinto realizaba movimientos de zig-zag para aumentar la temperatura de sus neumáticos antes de la curva 130R. En ese trayecto, obstruyó el paso de Max Verstappen, quien venía en una vuelta rápida con su Red Bull. Tras analizar las pruebas de video y escuchar a los protagonistas, la FIA determinó que, aunque no hubo intención, el argentino entorpeció innecesariamente al neerlandés.

Embed Este incidente entre Franco Colapinto y Max Verstappen va a ser investigado al final de la FP2.



¿Qué piensan? pic.twitter.com/yepDe6QFwq — 43 ★ (@ColapintoFiles) March 27, 2026 Las claves de la resolución de los comisarios fueron las siguientes: