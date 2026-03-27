Colapinto no pudo mantener el ritmo en la segunda práctica del GP de Japón y cerró 17° en Suzuka

La buena impresión inicial que había dejado Franco Colapinto en la primera tanda del Gran Premio de Japón se diluyó en la segunda sesión de entrenamientos, donde el piloto argentino finalizó en el 17° puesto y evidenció dificultades para seguir el ritmo del resto.

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Luego de ubicarse 16° en la práctica inaugural en el circuito de Suzuka, el corredor de Alpine cayó una posición en la segunda salida a pista. Además, amplió la diferencia con la punta: de estar a 1s695 del mejor tiempo pasó a quedar a 2s305, mientras que respecto a su compañero Pierre Gasly la brecha también creció, pasando de 383 milésimas a 704.

A pesar de haber registrado su mejor vuelta del día en esta segunda sesión, el argentino no logró progresar al mismo nivel que sus rivales, lo que derivó en su caída en la tabla de tiempos.

Luego de un sufrido inicio de temporada en Australia, Colapinto pudo reponerse para redondear una de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1 durante el GP de China, donde demostró una gran templanza para reponerse de todas las adversidades y así finalizar en el 10° puesto y sumar su primer punto en Alpine.

Incluso pudo haber finalizado mucho más adelante en caso de que no se hubiera dado el safety car en las primeras vueltas que benefició a prácticamente todos menos a él y el choque con el francés Esteban Ocon (Haas), quien quiso adelantarlo en un sector donde no tenía espacio para hacerlo.

Luego de dos fechas, el campeonato de Fórmula 1 tiene como líder al británico George Russell, de Mercedes, quien tiene 51 puntos y le saca cuatro a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Más abajo están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico y múltiple campeón de la categoría Lewis Hamilton.

Sueño cumplido: la emoción de Colapinto por su primera participación en el GP de Japón

.Franco Colapinto (Alpine) expresó su emoción por su primera participación en el Gran Premio de Japón y reconoció que era uno de sus sueños estar allí.

“¡Al fin hola Suzuka, siempre soñé con correr en Japón! De menos a más vamos por un buen finde”, fue el mensaje que compartió el argentino en sus redes sociales.

Los horarios del GP de Japón de Fórmula 1

Viernes 27/3:

Práctica libre 3 a las 23:30

Sábado 28/3:

Clasificación a las 3

Domingo 29/3:

Carrera a las 2

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