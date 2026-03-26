Franco Colapinto habló del presunto romance con una actriz: de quién se trata y qué dijo el piloto

El piloto argentino Franco Colapinto salió al cruce de los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz Maia Reficco y negó de forma categórica que exista una relación entre ambos. Con tono distendido, aseguró que está soltero y criticó a quienes difundieron la versión.

En la previa del Gran Premio de Japón , el joven corredor habló con el periodista Juan Fossaroli y contó que había pasado un fin de semana tranquilo, dedicado principalmente a su preparación deportiva.

Luego de que Gustavo Méndez informara en La Mañana con Moria que la actriz y el piloto habían formalizado su relación e incluso Maia se habría mudado a España para estar más cerca de “su novio”, Colapinto no solo aclaró que está solo, sino que está “solterísimo”.

"¿No conocemos novia todavía?", consultó el cronista. “No, no. Estoy solterísimo. Solterísimo. [...] No, pero lo que pasa es que, boludo, ustedes los periodistas inventan muchas boludeces. Se inventan muchas boludeces” , respondió Colapinto, negando categóricamente el vínculo que revolucionó las redes.

Manteniendo el tono de humor en su respuesta, apuntó contra los medios que buscan “vender” y generar “un par de clicks” . Poniendo el foco sobre la carrera que afrontará en las próximas horas, Colapinto aseguró que estuvo “trabajando mucho en el simulador” y lejos de cualquier tipo de romance.

Embed Franco Colapinto niega su relación con Maia Reficco

Dice que está “solterísimo” pic.twitter.com/yrrZguCHvW — SQP (@SQP_oficial) March 26, 2026

“De cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por sumar puntos con regularidad”, declaró.

Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Regresa la Fórmula 1 y regresan Franco Colapinto y Alpine. Después de una gran actuación en China, donde consiguió su primer punto desde su llegada a la escudería francesa, el pilarense buscará mantener su buen momento durante el Gran Premio de Japón, cuyas primera prácticas libres se llevarán a cabo entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

La acción en Suzuka dará inicio el jueves 26 de marzo, con la primera práctica libre, a las 23.30. La segunda, ya entrado el viernes, tomará lugar a las 03.00hs. Toda la actividad se podrá ver tanto a través de la señal de Fox Sports como por la plataforma Disney+. Seguí el minuto a minuto por acá, en Los Andes on line.