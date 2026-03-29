Franco Colapinto terminó 16° en Japón y Antonelli es el nuevo líder del Mundial de F1 tras triunfar en Suzuka

El Gran Premio de Japón de 2026 marcó un quiebre en la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli conquistó Suzuka con una victoria contundente que lo catapultó a la cima del campeonato mundial por primera vez. En una carrera accidentada, Franco Colapinto completó el recorrido en el puesto 16 tras sufrir complicaciones en su estrategia de neumáticos.

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La carrera comenzó con sobresaltos para las flechas de plata. Los Mercedes de Antonelli y Russell tuvieron una mala largada, lo que permitió que Oscar Piastri tomara la punta escoltado por Charles Leclerc y Lando Norris. Sin embargo, la potencia del monoplaza W17 pronto comenzó a marcar la diferencia en el trazado nipón, demostrando que la victoria previa en China no fue casualidad.

Franco Colapinto, por su parte, tuvo un inicio muy prometedor. El piloto argentino escaló posiciones rápidamente con su Alpine , pasando del 14° al 13° lugar en apenas cuatro giros. Parecía que el equipo francés estaba en condiciones de pelear por puntos importantes, pero la estrategia se desmoronó promediando la competencia.

En la vuelta 18, Colapinto ingresó a boxes para su detención obligatoria. Una parada lenta del equipo Alpine lo devolvió a la pista en la posición 18, perdiendo todo el terreno ganado en el asfalto. A pesar de sus esfuerzos por remontar, el ritmo de la carrera y las interrupciones posteriores le impidieron volver a la zona de lucha directa por las unidades.

El momento más dramático del domingo ocurrió en la vuelta 23, cuando Oliver Bearman perdió el control de su Haas y protagonizó un violento impacto de 50G contra las protecciones. El coche de seguridad debió intervenir para permitir la limpieza de la pista y el chequeo médico del piloto, quien afortunadamente salió ileso y sin fracturas del fuerte golpe.

Embed Esto es peligrosísimo eh, ya viendo a los Mercedes que, al ser el mejor auto, clasifican adelante y los McLaren y Ferrari tienen ventaja en largada deben esquivarlos, así como también pasan accidentes durísimos como estos con la diferencia de velocidad al gastar las baterías y… pic.twitter.com/K107s0gKvE — Fabrizio Santini (@FabriiSantini) March 29, 2026

El ascenso histórico de Antonelli y el récord de precocidad

Tras el relanzamiento en la vuelta 27, Andrea Kimi Antonelli tomó el liderato y no soltó la punta hasta la bandera a cuadros. Con esta victoria, el italiano de 19 años se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1, superando récords de precocidad vigentes durante décadas. Detrás de él, Oscar Piastri aseguró un valioso segundo lugar para el equipo McLaren.

La lucha por el último escalón del podio fue intensa entre Charles Leclerc y George Russell. El piloto de Ferrari logró recuperar la posición en el giro final tras un ataque sorpresivo, relegando al británico de Mercedes al cuarto puesto. Por otro lado, Max Verstappen volvió a mostrarse frustrado con su monoplaza, terminando en la octava posición, incluso detrás de un Pierre Gasly que brilló con su Alpine al finalizar séptimo.

Con este resultado, la Fórmula 1 confirma un cambio de mando generacional con un joven Antonelli encabezando el certamen tras haber logrado en China su primera pole y victoria, demostrando que el dominio de Mercedes bajo las nuevas regulaciones es una realidad difícil de ignorar para el resto de la parrilla.

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Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 tendrá un parate obligado tras las cancelaciones en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Oriente Medio. Es por ello que la Máxima volverá el domingo 3 de mayo.

Las posiciones del Gran Premio de Japón

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 25 PUNTOS 2 Oscar Piastri McLaren 18 PUNTOS 3 Charles Leclerc Ferrari 15 PUNTOS 4 George Russell Mercedes 12 PUNTOS 5 Lando Norris McLaren 10 PUNTOS 6 Lewis Hamilton Ferrari 8 PUNTOS 7 Pierre Gasly Alpine 6 PUNTOS 8 Max Verstappen Red Bull 4 PUNTOS 9 Liam Lawson Racing Bulls 2 PUNTOS 10 Esteban Ocon Haas 1 PUNTO