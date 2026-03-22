22 de marzo de 2026 - 19:00

Subastan el primer Fórmula 1 de Ayrton Senna con el que inició su leyenda: cuál es su valor y por qué es único

El monoplaza Toleman TG183B, con motor Hart 415T, está perfectamente conservado con sus características originales y hasta fue probado por Pierre Gasly.

A subasta el primer F1 de Ayrton Senna: el Toleman de 1984 que marcó el debut de una leyenda.

A subasta el primer F1 de Ayrton Senna: el Toleman de 1984 que marcó el debut de una leyenda.

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Por Francisco Moreno

El primer monoplaza de Fórmula 1 pilotado por Ayrton Senna, el Toleman TG183B de 1984, se encuentra en subasta con un valor estimado de hasta 3,8 millones de euros. Este vehículo histórico fue el mismo con el que el tricampeón brasileño debutó en su país y sumó sus primeros puntos en la categoría reina.

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Por Redacción Deportes

La casa RM Sotheby’s es la encargada de gestionar la venta de esta pieza de colección, diseñada originalmente por Rory Byrne. El chasis se mantiene magníficamente conservado, impulsado por un motor Hart 415T de la época y equipado con una caja de cambios recientemente reconstruida para mantener su funcionalidad.

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El coche que forjó el inicio de un mito

Este Toleman TG183B fue el vehículo que acompañó a Senna en sus primeras cuatro carreras de la temporada 1984. Su debut oficial se produjo en el Gran Premio de Brasil, pero fue en Sudáfrica y en Bélgica donde el piloto brasileño demostró su potencial al terminar en sexta posición, logrando así sus primeros puntos en el campeonato mundial.

A diferencia de otros monoplazas de exhibición, este chasis sigue operativo y fue utilizado recientemente en eventos conmemorativos. El analista Martin Brundle lo condujo en 2022 para un documental, y el piloto de Alpine, Pierre Gasly, tuvo la oportunidad de rodar con él en Silverstone en 2024 para marcar el 40º aniversario del debut de Senna y los 30 años de su fallecimiento.

Las sensaciones de conducir un vehículo de esta era contrastan fuertemente con la tecnología actual. Tras probarlo, Gasly destacó la pureza de la experiencia, señalando que el coche cuenta solo con tres pedales y un volante sencillo, una configuración muy alejada de los complejos sistemas electrónicos que dominan la Fórmula 1 moderna: "Superó todas mis expectativas. Fue muy emocionante", manifestó el francés.

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La piloto Naomi Schiff, quien acompañó a Gasly durante el rodaje para Sky Sports F1, describió el encuentro con el vehículo como una oportunidad única en la vida. El valor estimado de la subasta, que oscila entre los 2,8 y los 3,8 millones de euros, refleja no solo la importancia técnica del diseño de Byrne, sino el peso emocional de ser el punto de partida de uno de los mejores deportistas de la historia.

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