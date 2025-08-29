Formula1: Inició la Practica Libre 1 del GP de Países Bajos

Fórmula 1: Franco Colapinto no protagonizó choques en una sesión muy accidentada

7:34 Oscar Piastri pone el primer registro más veloz de la jornada con 1:14.198 con apenas 5 minutos de tanda.

7. 35 Primeros registros para los Alpine : Pierre Gasly queda con 1:15.594 y Franco Colapinto en 1:16.365

7.36 Todos los pilotos en pista con las primeras pruebas sobre el coche: Max Verstappen giró en 1:12.767 y se pone a tope del listado.

7.40 Alex Albon figura como el más rápido en estos primeros diez minutos de sesión: giró en 1:12.457.

7.43 ¡Bandera roja! Andrea Kimi Antonelli perdió el control de su Mercedes, se fue a la grava y no pudo retornar a pista. El rookie italiano no tuvo mayores daños en su coche, pero frenan la actividad para quitarlo de ese sector: no podrá seguir en esta FP1.

Segundos antes, Yuki Tsunoda se había despistado con su Red Bull, pero sí logró continuar en actividad.

7.50 se reinicia la actividad

7.56 Se sale de pista Carlos Sainz con su Williams, pero logra retomar sin problemas. Max Verstappen marcó el registro más veloz por ahora con 1:11.986

8.00 ¡Vuelan los McLaren con gomas blandas! Lando Norris giró en 1:10.278 y Oscar Piastri registró 1:10.700

8.02 Los Alpinefiguran 16° (Pierre Gasly con 1:13.378) y 18° (Franco Colapinto con 1:13.750).

8.04 Primer registro con neumáticos blandos para Franco Colapinto: giró en 1:12.276 y figura 12°

8.06 Pierre Gasly marca su primera vuelta con gomas rojas y queda 7° con 1:11.613, mejorando 0.663 lo de su compañero Colapinto.

8.20 Con 10 minutos de actividad por delante, los McLaren siguen liderando la tanda. Franco Colapinto figura por delante de un Andrea Kimi Antonelli que abandonó la sesión en los primeros minutos y de Ollie Bearman, de Haas, que giró en 1:12.564 en su vuelta más veloz.

8.25 Lance Stroll es uno de los que mejora su tiempo para ponerse tercero con su Aston Martin tras girar en 1:10.779, que lo deja a medio segundo de la cima. Buena sesión de esa escudería que tiene a Fernando Alonso en el cuarto puesto (1:10.841).

8.28 ¡Sale de pista George Russell! El de Mercedes traspasa toda la grava y logró una vía de escape para continuar en actividad sin problemas.

8. 30 ¡Final de la práctica libre 1! Los McLaren lideraron la sesión con Lando Norris girando en 1:10.278 y Oscar Piastri en 1:10.570.

Los Aston Martin figuraron en la tercera y cuarta posición, con Alex Albon ubicándose quinto en Williams.

Alpine tuvo a Pierre Gasly como el más rápido con un 10° lugar tras un giro de 1.11.613, que lo posicionó 0.663 por delante de Franco Colapinto. El argentino acumuló 25 vueltas, fijó su tiempo más rápido en 1:12.276 y se ubicó por delante de Andrea Kimi Antonelli (abandonó la tanda en los primeros minutos) y de Ollie Bearman (1:12.564).