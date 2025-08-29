Independiente Rivadavia y un partido de peso ante Argentinos Juniors: hora, TV, formaciones

Independiente Rivadavia juega en el Bautista Gargantini ante Argentinos Juniors, por la fecha 7 del Clausura de la Liga Profesional.

Con la mente puesta en cortar con una mala racha de cuatro partidos sin victorias por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia enfrenta al duro Argentinos Juniors de Nicolás Diez en el Bautista Gargantini. Será este sábado a las 17 horas con el arbitraje de Facundo Tello.

El conjunto local atraviesa un momento complicado en el certamen doméstico, ya que desde el arranque de la segunda mitad del año sólo pudo vencer a Barracas Central en condición de visitante. Además, acumula dos empates y tres caídas. De esta manera, la primera realidad negativa se desprende por sí sola: todavía adeuda una alegría delante de su gente.

Independiente Rivadavia - Alfredo Berti Alfredo Berti planifica los once para recibir al Bicho CSIR Por otro lado, también se suma la situación del delantero paraguayo Alex Arce, que retornó con expectativas muy altas pero se lesionó hace algunas semanas y todavía no puede pagar con goles la ilusión que despertó. En ese aspecto, el DT Alfredo Berti no lo mandará como titular y seguirá apostando por Fabrizio Sartori.

De todas formas no son todas malas para la Lepra. El buen andar en la Copa Argentina maquilla el flojo rendimiento en el Clausura, y sueña con meterse entre los cuatro mejores cuando enfrente el próximo 5 de septiembre a Tigre. La posibilidad de pelear hasta el final el certamen federal es muy atractiva.

En cuanto al último encuentro que disputó, si bien es cierto que no pudo ganar, es imposible no mencionar que el gol que le quitó la chance de sumar de a tres llegó en la agonía a través de un insólito penal que le cobraron. Luis Lobo Medina y el VAR lo privaron de cortar la sequía, pero no impidió que el DT quede conforme con el rendimiento.