Integró el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa y lo destruyó: "Tiene problemas con él mismo"

"Con Bielsa pasaba siempre el abuso verbal"

image.png Carlos Nicola criticó a Marcelo Bielsa

Luego, aclaró que si bien nunca le faltó el respeto, el entrenador no propició una convivencia sana. "Lo que tengo que decir es que conmigo nunca tuvo una falta de respeto y el trato siempre fue cordial. Siempre me hizo sentir diferente al resto, no fueron meses de una convivencia sana, de algo a lo cual estábamos acostumbrados en el complejo después de 15 años trabajando con Oscar Tabárez".