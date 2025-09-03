"El hombre más odiado de internet": quién es el CEO que le robó una gorra a un niño en el US Open

Piotr Szczerek, CEO de Drogbruk, le arrebató a un niño la gorra firmada por su ídolo Kamil Majchrzak. El escándalo lo convirtió en blanco de repudio en redes.

Un video viral muestra a Piotr Szczerek , reconocido CEO polaco, quitándole una gorra firmada a un niño, convirtiéndose en “el hombre más odiado de internet”.

El pasado 28 de agosto, en la cancha 11 del US Open, el tenista polaco Kamil Majchrzak consiguió la victoria más importante de su carrera al vencer a Karen Khachanov. Al saludar al público, el deportista firmó una gorra y se la entregó a un joven aficionado llamado Brock, en lo que parecía un noble gesto.

Sin embargo, Piotr Szczerek, un importante CEO polaco, que presenciaba el encuentro junto a su esposa, sorprendió a todos al arrebatarle la gorra al niño y guardarla en la bolsa de su pareja. El momento, que quedó registrado en video, se viralizó rápidamente en las redes sociales, convirtiendo a Szczerek en tendencia mundial bajo el apodo de “el hombre más odiado de internet”.

Embed PILNE#USOpen

Majchrzak po wygranym meczu rozdawa autografy i jak to zwykle bywa rczniki, piki oraz swoj czapk. Da czapk dziecku a jaki Buc zabra j praktycznie z rki pic.twitter.com/h6IZRemALA — Koneser Unii Europejskiej (@KoneserUnii) August 29, 2025 Repudio y disculpas públicas La reacción contra el empresario fue inmediata. Miles de usuarios lo criticaron duramente y hasta políticos polacos lamentaron el daño a la imagen del país. La diputada Anita Kucharska-Dziedzic escribió: “Billones alcanzados en un día. Los empresarios polacos tendrán que compensar esta pérdida de imagen durante años”.

Frente a la presión, Szczerek emitió un comunicado el lunes siguiente. Reconoció su error y explicó que, en medio de la euforia por el triunfo, pensó que el obsequio estaba dirigido a él, en referencia a sus hijos, quienes le habían pedido autógrafos previamente. “Hoy sé que hice algo que pareció un acto consciente de quitarle un recuerdo a un niño. No era mi intención, pero herí al chico y decepcioné a los aficionados”, señaló.

Majchrzak, por su parte, confirmó la identidad del empresario y buscó reparar el daño. Localizó al niño a través de Instagram y se aseguró de que le fuera devuelta la gorra, un gesto que fue celebrado en redes con un contundente “¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”.