15 de abril de 2026 - 13:37

Alejandro Garnacho en conflicto con Chelsea: borró sus fotos y el club tomó una tajante decisión

El club londinense busca recuperar la inversión de 40 millones de euros realizada en 2025 tras los recientes desplantes públicos del joven delantero.

Tensión en la Premier League: Garnacho podría ser sancionado antes del duelo clave ante Manchester United.

Tensión en la Premier League: Garnacho podría ser sancionado antes del duelo clave ante Manchester United.

Foto:

Por Francisco Moreno

Leé además

Alejandro Garnacho admitió su culpabilidad por conducir a 80 km/h en Carrington.

A menos de 1 mes de estar en pareja: el regalo millonario que Alejandro Garnacho le dio a su nueva novia
El Lobo mendocino busca su pasaje a la próxima ronda en la Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Gimnasia y Esgrima cayó por penales ante Gimnasia y Tiro y se despidió de la Copa Argentina

Por Sergio Faria

La relación entre el atacante y los Blues se rompió definitivamente tras una serie de gestos extradeportivos que generaron malestar en Stamford Bridge. Garnacho eliminó fotos y videos de su cuenta de TikTok relacionados con su equipo actual y, como contrapartida, reposteó el pedido de un hincha de los Red Devils que solicitaba su vuelta al antiguo club. Esta actitud provocó el rechazo inmediato de los aficionados londinenses en un momento de alta sensibilidad deportiva.

image

Un divorcio valuado en 40 millones de euros

La institución ya habría tomado la decisión firme de transferirlo en el próximo mercado para intentar recuperar los 40 millones de euros que le pagaron al Manchester United en 2025. A pesar de que sus estadísticas de la temporada no son negativas, con 8 goles y 4 asistencias en casi dos mil minutos de juego, el argentino no logró consolidarse como titular indiscutido bajo el mando de Enzo Maresca ni de Liam Rosenior. El delantero siente que no tiene el protagonismo esperado tras su conflictiva salida del United el año pasado, cuando se enfrentó a su entonces técnico Ruben Amorim.

En una entrevista reciente para la televisión oficial de la Premier League, el jugador admitió abiertamente que extraña su etapa en Manchester, destacando el cariño de la afición y la confianza que le brindaron desde su llegada desde España. Este distanciamiento emocional, sumado a que el club azul ya lo declaró transferible, marca el final de un ciclo que apenas duró una temporada. La directiva prioriza hoy la estabilidad del vestuario y el saneamiento de las cuentas del club.

El sábado, un duelo decisivo ante su ex club

El clima de tensión llega en el peor momento posible, ya que este sábado el Chelsea recibirá precisamente al Manchester United por la jornada 33 de la Premier League. Ambos equipos pelean por una plaza en la próxima Champions League, lo que convierte al encuentro en una cita trascendental para las aspiraciones del conjunto de Londres. El morbo por la posible presencia de Garnacho en la convocatoria añade una capa de presión extra al cuerpo técnico.

image

No se descarta que el delantero reciba una sanción disciplinaria similar a la que sufrió hace pocos días Enzo Fernández por insinuar su deseo de vivir en Madrid. Mientras el futuro del jugador parece alejarse definitivamente de Londres, el foco está puesto en cómo reaccionará el estadio de Stamford Bridge ante un futbolista que ya manifestó públicamente querer estar en otro lado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dolor de Agustín Marchesín tras salir lesionado del duelo Boca vs Barcelona de Guayaquil.

Se confirmó el grado de lesión de Agustín Marchesín en Boca

Por Francisco Moreno
River juega en casa con Carabobo de Venezuela

River enfrenta a Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana: a qué hora y por dónde verlo

Por Redacción Deportes
La Lepra ya se vive en Brasil: aliento en la previa ante Fluminense.

Pasión azul en Río: hinchas de Independiente Rivadavia coparon la previa en el hotel

Por Redacción Deportes
Pese a la ventaja de un jugador más a lo largo del segundo tiempo, el Malevo no logró sumar en Porto Alegre, donde perdió 1 a 0. 

Deportivo Riestra no levanta, cayó ante Gremio y estiró su racha sin triunfos en la Sudamericana

Por Redacción Deportes