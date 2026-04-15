Alejandro Garnacho en conflicto con Chelsea: borró sus fotos y el club tomó una tajante decisión

Alejandro Garnacho atraviesa su momento más crítico en el Chelsea. A pocas semanas de abrirse el mercado de pases, el delantero argentino borró de sus redes sociales todo vínculo con el club londinense y manifestó públicamente su deseo de regresar al Manchester United, forzando una salida que parece irreversible.

La relación entre el atacante y los Blues se rompió definitivamente tras una serie de gestos extradeportivos que generaron malestar en Stamford Bridge. Garnacho eliminó fotos y videos de su cuenta de TikTok relacionados con su equipo actual y, como contrapartida, reposteó el pedido de un hincha de los Red Devils que solicitaba su vuelta al antiguo club. Esta actitud provocó el rechazo inmediato de los aficionados londinenses en un momento de alta sensibilidad deportiva.

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Un divorcio valuado en 40 millones de euros La institución ya habría tomado la decisión firme de transferirlo en el próximo mercado para intentar recuperar los 40 millones de euros que le pagaron al Manchester United en 2025. A pesar de que sus estadísticas de la temporada no son negativas, con 8 goles y 4 asistencias en casi dos mil minutos de juego, el argentino no logró consolidarse como titular indiscutido bajo el mando de Enzo Maresca ni de Liam Rosenior. El delantero siente que no tiene el protagonismo esperado tras su conflictiva salida del United el año pasado, cuando se enfrentó a su entonces técnico Ruben Amorim.

En una entrevista reciente para la televisión oficial de la Premier League, el jugador admitió abiertamente que extraña su etapa en Manchester, destacando el cariño de la afición y la confianza que le brindaron desde su llegada desde España. Este distanciamiento emocional, sumado a que el club azul ya lo declaró transferible, marca el final de un ciclo que apenas duró una temporada. La directiva prioriza hoy la estabilidad del vestuario y el saneamiento de las cuentas del club.