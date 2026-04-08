En Inglaterra siguen enojados con Enzo Fernández: "Es un mocoso sin clase y manipulador"

En medios británicos todavía se discuten las declaraciones del volante de la Selección Argentina sobre su interés de vivir en Madrid.

Los dichos de Enzo Fernández acerca de sus deseos de vivir en Madrid calaron hondo en Inglaterra, donde actualmente defiende la camiseta del Chelsea. En las últimas horas, una columna de opinión de un periodista encendió aún más el debate.

Durísimos dichos de un periodista inglés sobre Enzo Fernández: Harry Brent publicó una nota con un título fuerte contra el argentino Harry Brent publicó una nota con un título fuerte contra el argentino Daily Star Las escandalosas declaraciones se dieron en el Daily Star, donde el periodista Harry Brent publicó una nota con un título fuerte contra el argentino. “Enzo Fernández es un mocoso sin clase y manipulador; el Chelsea debería quitarle la capitanía”.

En el desarrollo de la misma, Brent asegura que la sanción del entrenador Liam Rosenior se quedó corta, y que debería incluir la pérdida definitiva de la capitanía. El motivo es el deseo del jugador de vivir en Madrid, ciudad donde se rumorea podría jugar en el futuro cercano. "El argentino dejó entrever que estaba considerando su futuro y que le atraía bastante la idea de vivir en Madrid, ciudad natal, casualmente, del Real Madrid (guiño, guiño), con el que se ha relacionado al centrocampista desde hace más de un año", explicó al respecto.

El periodista también expresa sus reparos respecto a la decisión del entorno del futbolista de la Selección Argentina de criticar la sanción de dos partidos sin jugar, y los tildó de inmaduros. “Después de que Rosenior lo sentara en el banquillo como correctivo, el representante de Fernández comenzó a quejarse de la supuesta injusticia, como si se tratara de un adolescente al que le confiscaron el vape”, tiró.

Brent no le cree a Enzo: "No es más que una maniobra orquestada con astucia" Enzo Fernández Enzo Fernández, figura en el Chelsea de Inglaterra A continuación, Brent aprovechó para comparar la situación de Enzo Fernández con la de Delap y otros jugadores que, bajo su punto de vista, presionaron a los clubes para lograr sus salidas. “Esto no es más que una maniobra orquestada con astucia que, al igual que Liam Delap este verano, nadie se cree. Intentan esconderse tras un velo de negación plausible tan fino que hace que Cole Palmer parezca Arnold Schwarzenegger".