Godoy Cruz recibe a Instituto en un duelo cargado de emociones y necesidades: hora, TV, formaciones

Godoy Cruz e Instituto se medirán este domingo en el flamante estadio Feliciano Gambarte , en un duelo clave por la novena fecha de la Zona B de la Liga Profesional. Ambos llegan con la necesidad de sumar, lo que le da al encuentro un condimento especial. E l partido comenzará a las 16.45 en el reducto de calle Balcarce , con arbitraje de Jorge Baliño, y será televisado por ESPN Premium.

Con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, Godoy Cruz recibirá este domingo a Instituto en el Feliciano Gambarte , en un cruce que, además del presente deportivo, tendrá un condimento especial: el regreso de Daniel “el Gato” Oldrá como rival.

Pero no será un partido más, ni para el Tomba ni para su gente . Enfrente estará el Instituto dirigido por una leyenda viva del club mendocino : Daniel "el Gato" Oldrá . Más allá de las urgencias futbolísticas de ambos equipos, el regreso del ídolo tombino al Gambarte como entrenador rival cargará el partido de una emotividad única.

El Gato Oldrá, ícono absoluto de la historia de Godoy Cruz, lleva en su piel y en su corazón el orgullo tombino. Hace apenas un año fue quien condujo al equipo a lo más alto, y por primera vez en décadas estará sentado en el banco de enfrente. Será, sin dudas, una jornada especial.

Godoy Cruz llega a est e cruce con la necesidad de volver al gol y, sobre todo, de celebrar una victoria en su renovada casa. El Feliciano Gambarte , reinaugurado hace algunos meses y en cuya reapertura también estuvo presente Oldrá, aún no ha sido testigo de un triunfo tombino en esta nueva etapa: en cinco presentaciones, el equipo acumula dos empates y tres derrotas.

En su última presentación, el Tomba igualó 0 a 0 ante Barracas Central, líder de la Zona A, en el duelo interzonal. Si bien mostró una mejor imagen desde lo futbolístico, especialmente en el control del juego, volvió a carecer de eficacia en el área rival.

Ante "La Gloria" de Oldrá, Godoy Cruz buscará un triunfo clave, tanto en lo emocional como en lo deportivo, que le permita escalar posiciones en la tabla de la Zona B y en la anual.

image El Bodeguero buscará sacarse la mufa de local frente a los cordobeses. @ClubGodoyCruz

A pesar de la falta de gol, se espera que el entrenador Walter Ribonetto repita el once que empató con el Guapo, lo que marcaría la segunda vez consecutiva que mantiene el equipo titular. Una baja sensible será la del juvenil Santino Andino, convocado a la Selección Argentina Sub 20, que se encuentra concentrado de cara al Mundial de la categoría, a disputarse la próxima semana en Chile.

image

Instituto, por su parte, llega entonado tras una importante victoria por 2 a 0 ante Argentinos Juniors, en Alta Córdoba. Ese triunfo puso fin a una racha de seis partidos sin ganar y significó un verdadero desahogo para Oldrá y sus dirigidos.

Así, el choque de eset domingo será mucho más que un simple partido de fútbol. Cargado de emociones, con un homenaje casi inevitable al querido Gato Oldrá por parte de la dirigencia y del pueblo tombino, Godoy Cruz saldrá al campo con el objetivo de conseguir, al fin, su primera victoria en casa.

Las probables formaciones: Godoy Cruz vs Instituto de Córdoba

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Bastián Yáñez o Facundo Altamira; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Hora: 16.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Feliciano Gambarte