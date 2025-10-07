Se confirmó la primera baja de la Selección Argentina para el Mundial

Con varios meses de antelación, el DT Lionel Scaloni ya sabe que no podrá contar con una pieza clave en el comienzo del Mundial 2026.

Este martes, la FIFA finalmente se explayó sobre la sanción que sufrió Nicolás Otamendi en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, y advirtió que no podrá jugar en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El ente rector del fútbol determinó que el defensor reciba una fecha de suspensión tras ver la tarjeta roja directa en el choque ante Ecuador en condición de visitante, en el marco de la última jornada de las Eliminatorias. Casualmente, ese partido significó su despedida de dicho certamen, y la primera expulsión con la camiseta Albiceleste.

FIFA sancionó a Otamendi, que se perderá el debut con la Selección Argentina: Selección Argentina Momento preciso en que el colombiano Wilmar Roldán expulsa a Otamendi por una falta sobre la media hora de juego. Gentileza En algún momento se especuló con que el defensor central pueda purgar la sanción en la Finalíssima, que se disputaría en marzo del año que viene. Sin embargo, un aspecto legal lo impediría. Según trascendió, el cumplimiento de la expulsión debe darse en un certamen organizado por la FIFA, mientras que el duelo entre Argentina y España se da a través del trabajo de las dos federaciones, sólo con el aval de la Federación Internacional.

De esta manera, Nicolás Otamendi se perderá el próximo partido organizado por FIFA, que es nada más y nada menos que el debut argentino en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La única esperanza que le queda es una amnistía en la previa de la Copa.

Los posibles reemplazos de Nicolás Otamendi: Lautaro Rivero Lautaro Rivero, una de las apuestas de Lionel Scaloni en la Selección Argentina La noticia positiva para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es que tiene mucho tiempo para planificar la formación del equipo sin la presencia del zaguero que actualmente viste la casaca de Benfica.