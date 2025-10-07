7 de octubre de 2025 - 17:30

Se confirmó la primera baja de la Selección Argentina para el Mundial

Con varios meses de antelación, el DT Lionel Scaloni ya sabe que no podrá contar con una pieza clave en el comienzo del Mundial 2026.

La Selección Argentina tiene una baja para el Mundial

La Selección Argentina tiene una baja para el Mundial

En algún momento se especuló con que el defensor central pueda purgar la sanción en la Finalíssima, que se disputaría en marzo del año que viene. Sin embargo, un aspecto legal lo impediría. Según trascendió, el cumplimiento de la expulsión debe darse en un certamen organizado por la FIFA, mientras que el duelo entre Argentina y España se da a través del trabajo de las dos federaciones, sólo con el aval de la Federación Internacional.

De esta manera, Nicolás Otamendi se perderá el próximo partido organizado por FIFA, que es nada más y nada menos que el debut argentino en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La única esperanza que le queda es una amnistía en la previa de la Copa.

Los posibles reemplazos de Nicolás Otamendi:

Lautaro Rivero
Lautaro Rivero, una de las apuestas de Lionel Scaloni en la Selecci&oacute;n Argentina

Lautaro Rivero, una de las apuestas de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

La noticia positiva para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es que tiene mucho tiempo para planificar la formación del equipo sin la presencia del zaguero que actualmente viste la casaca de Benfica.

Si bien es demasiado pronto, el DT irá probando variantes entre Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, y Lautaro Rivero, que fueron convocados para la doble fecha FIFA, donde la Albiceleste jugará amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Mientras tanto, Lisandro Martínez continúa recuperándose de la dura lesión que sufrió en la rodilla, y perdió valiosas chances para seguir dentro de la consideración del entrenador nacional. De todas formas, si retorna con buen nivel, su presencia en la lista de 26 jugadores no correría demasiados riesgos.

