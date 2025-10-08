River vs Independiente Rivadavia: se confirmó día, horario y sede del duelo de semifinales por Copa Argentina

El partido por un lugar en la final de la Copa Argentina 2025 se llevará a cabo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Tras quedar eliminado frente a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores y de sumar tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, River tiene la posibilidad de lograr un título en la Copa Argentina y espera por Independiente Rivadavia, en las semifinales.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo se enfrentarán ante la Lepra por primera vez en este certamen, el viernes 24 de octubre, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

copaargentinaoficial_562433466_18349833808162806_3233026621837608067_n Así fue el camino de River e Independiente en la Copa Argentina El recorrido de River en la Copa Argentina:

32avos de final – River 3-0 Excursionistas (Mendoza)

16avos de final – River 2-0 Temperley (Mendoza)

Octavos de final – River 2-0 Gimnasia de La Plata (Santa Fe)

Cuartos de final – River 1-0 Racing (Rosario) El recorrido de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: