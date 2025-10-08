8 de octubre de 2025 - 14:08

River vs Independiente Rivadavia: se confirmó día, horario y sede del duelo de semifinales por Copa Argentina

El partido por un lugar en la final de la Copa Argentina 2025 se llevará a cabo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

River vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Por Cristian Reta

Tras quedar eliminado frente a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores y de sumar tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura, River tiene la posibilidad de lograr un título en la Copa Argentina y espera por Independiente Rivadavia, en las semifinales.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo se enfrentarán ante la Lepra por primera vez en este certamen, el viernes 24 de octubre, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Así fue el camino de River e Independiente en la Copa Argentina

El recorrido de River en la Copa Argentina:

  • 32avos de final – River 3-0 Excursionistas (Mendoza)
  • 16avos de final – River 2-0 Temperley (Mendoza)
  • Octavos de final – River 2-0 Gimnasia de La Plata (Santa Fe)
  • Cuartos de final – River 1-0 Racing (Rosario)

El recorrido de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina:

  • 32avos de final – Independiente Rivadavia 1-0 Deportivo Madryn (San Luis)
  • 16avos de final – Independiente Rivadavia 2-1 San Martín de Tucumán (San Luis)
  • Octavos de final – Independiente Rivadavia 2-1 Atlético Tucumán (Córdoba)
  • Cuartos de final – Independiente Rivadavia 3-1 Tigre (San Nicolás)
