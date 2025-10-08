Tiene 16, superó a Pelé, espero por la Selección Argentina y podría disputar 3 mundiales en 9 meses

El fútbol suele tener sus elegidos, y de vez en cuando aparece una joven promesa que deslumbra a más de uno. Con apenas 16 años, Gilberto Mora se ha convertido en el futbolista más joven en conquistar un título internacional oficial con su selección .

Su irrupción en la primera división fue tan vertiginosa como su crecimiento mediático. En cuestión de meses, Mora pasó de debutar profesionalmente a ser considerado una de las mayores promesas del fútbol latinoamericano.

A los 16 años y 265 días , Gilberto Mora levantó la Copa Oro 2025 con la Selección de México . Ese registro lo convierte en el campeón internacional más joven de la historia, superando a Pelé , quien tenía 17 años y 249 días cuando ganó el Mundial de Suecia 1958, y también a Lamine Yamal , campeón de la Eurocopa 2024 con 17 años.

Además, Mora ya suma ocho goles oficiales en competiciones profesionales, una cifra que a su edad solo había alcanzado un puñado de jugadores en la historia moderna del fútbol.

El Mundial Sub-20 , donde México aspira a avanzar hasta instancias decisivas.

, donde México aspira a avanzar hasta instancias decisivas. El Mundial Sub-17 , programado para noviembre.

, programado para noviembre. Y, eventualmente, el Mundial de 2026, donde México será anfitrión y Mora podría integrar la lista de la selección mayor.

La posibilidad de ser parte de tres torneos globales en un lapso tan corto no tiene precedentes en la historia del fútbol moderno. Por otra parte, su madurez futbolística y visión de juego le llamaron la atención de Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Ajax, entre otros clubes europeos que ya lo siguen de cerca. En su país lo describen como un futbolista que “piensa como un veterano y se mueve como un chico”.

México, posible rival de la Selección Argentina

México y la Selección Argentina podrían cruzarse en las fases finales del Mundial Sub-20, y ese choque pondría a Mora frente a la mirada del continente. Para los juveniles argentinos, sería una prueba de fuego; para Mora, una oportunidad de mostrar que su nombre ya está a la altura de los focos más exigentes.

Para concretarse este cruce, los dirigidos por Diego Placente deberán ganarle a Nigeria este miércoles desde las 16:00 por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile.