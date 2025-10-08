La Selección Argentina se mide ante Nigeria por los octavos del Mundial Sub 20: Hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Diego Placente buscarán seguir avanzando en la competencia que se disputa en Chile y jugarán este miércoles desde las 16.30 horas.

La Selección argentina finalizó con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025 de Chile, producto de las tres victorias conseguidas en la etapa inicial del campeonato. Ahora, la Albiceleste cambia el chip y debuta en el cuadra de duelos directos ante un viejo conocido, como es la Selección de Nigeria.

El equipo africano eliminó a la Selección en la edición de 2023 y quiere dar la sorpresa en la Copa del Mundo de este año, donde accedió a los octavos de final luego de quedar fuera de los primeros dos puestos de su zona, pero clasificando como uno de los cuatro mejores terceros de la fase inicial.

La Selección Argentina se juega la clasificación a los octavos del Mundial Sub 20 La Selección Argentina se juega la clasificación a los octavos del Mundial Sub 20 ¿Cómo llegan Argentina y Nigeria a los octavos del Mundial Sub 20? Los dirigidos por Diego Placente se clasificaron a esta instancia de manera contundente, liderando el Grupo D con puntaje ideal. Fue el único equipo junto a Japón en ganar sus tres partidos, tras superar 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia.

Del otro lado, Nigeria transita un camino mucho más irregular, ya que se clasificó como uno de los mejores terceros, con cuatro unidades. En tanto que su paso por el Grupo F fue una montaña rusa de resultados, mostrando fragilidad al caer 1-0 Noruega, pero también una importante capacidad de reacción para vencer a 3-2 Arabia Saudita e igualar 1-1 con Colombia.

Jugadores de Argentina celebran un gol este domingo, durante un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Cuba y Argentina en el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso Jugadores de Argentina celebran un gol este domingo, durante un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre Cuba y Argentina en el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso (Chile). EFE/ Adriana Thomasa EFE/ Adriana Thomasa Recordemos que en el último Mundial Sub 20, disputado hace dos años en suelo argentino, la Albiceleste también completó una fase de grupos impecable, pero sufrió una sorpresiva y dolorosa caída por 2-0 precisamente ante este rival en los octavos de final. Por otra parte, en el certamen de 2005, la Argentina le ganó 2-1, gracias a dos tantos de penal de Lionel Messi y se proclamó campeona del mundo de la categoría.