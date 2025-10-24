Marcelo Gallardo se la juega con el once inicial por Copa Argentina

El entrenador de River Plate decidió la formación para enfrentar a Independiente Rivadavia por las semifinales del certamen nacional.

Para River Plate, el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia se tornó en fundamental para el futuro cercano. Salir campeón y clasificar a la próxima Libertadores puede salvar el año de un equipo que está en deuda, y Marcelo Gallardo lo sabe muy bien.

Por ese motivo, el entrenador del Millonario tomó la determinación de poner toda la carne al asador para intentar superar al elenco Azul. La idea es dejar atrás la magra imagen mostrada ante Riestra, y Sarmiento de Junín, por ejemplo, y recuperar la alegría.

De mitad de cancha para atrás los nombres de jerarquía se destacan por sí mismos. Franco Armani custodiará el arco, acompañado por Montiel, Martínez Quarta, Rivero, y Acuña en la línea de defensores, integrada por los campeones del mundo y el flamante convocado por Scaloni en la Selección Argentina.

Marcelo Gallardo quiere la final de la Copa Argentina: image En la zona media aparece la primera determinación de peso del Muñeco. Luego de pensarlo durante toda la semana, se la jugó por la titularidad del juvenil Santiago Lencina, desplazando al banco de suplentes a jugadores como Nacho Fernández, Giuliano Galoppo y Enzo Pérez. La decisión estaría centrada en darle mayor vértigo y frescura a la banda roja. Mientras tanto, para generar fútbol, el mediocampo lo completará Juan Fernando Quintero.

Arriba, de manera lógica, seguirá Maximiliano Salas como punta de lanza. El exRacing es el jugador de mejor rendimiento en el Millo, y viene dulce tras convertir el tanto para la victoria en cuartos de final ante la Academia. Su acompañante también estuvo bajo la lupa del entrenador, entre Sebastián Driussi y Facundo Colidio.