24 de octubre de 2025 - 20:10

Marcelo Gallardo se la juega con el once inicial por Copa Argentina

El entrenador de River Plate decidió la formación para enfrentar a Independiente Rivadavia por las semifinales del certamen nacional.

Marcelo Gallardo definió el once de River Plate

Marcelo Gallardo definió el once de River Plate

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

River Plate juega por Copa Argentina

River Plate quiere cortar una increíble mala racha por Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Gonzalo Montiel marcó el gol de River en Córdoba. 

Con un gol de Montiel y de Meza, River Plate recuperó la sonrisa y derrotó 2-0 a Talleres

Por Redacción Deportes

De mitad de cancha para atrás los nombres de jerarquía se destacan por sí mismos. Franco Armani custodiará el arco, acompañado por Montiel, Martínez Quarta, Rivero, y Acuña en la línea de defensores, integrada por los campeones del mundo y el flamante convocado por Scaloni en la Selección Argentina.

Marcelo Gallardo quiere la final de la Copa Argentina:

image

En la zona media aparece la primera determinación de peso del Muñeco. Luego de pensarlo durante toda la semana, se la jugó por la titularidad del juvenil Santiago Lencina, desplazando al banco de suplentes a jugadores como Nacho Fernández, Giuliano Galoppo y Enzo Pérez. La decisión estaría centrada en darle mayor vértigo y frescura a la banda roja. Mientras tanto, para generar fútbol, el mediocampo lo completará Juan Fernando Quintero.

Arriba, de manera lógica, seguirá Maximiliano Salas como punta de lanza. El exRacing es el jugador de mejor rendimiento en el Millo, y viene dulce tras convertir el tanto para la victoria en cuartos de final ante la Academia. Su acompañante también estuvo bajo la lupa del entrenador, entre Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Los once del Millonario ante Independiente Rivadavia:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jorge Brito, muy crítico con el presente futbolístico de River Plate y la conducción de Marcelo Gallardo. 

Mundo River: Jorge Brito señaló a Gallardo como "responsable" del momento del equipo, pero lo bancó a muerte

Por Redacción Deportes
River vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Independiente Rivadavia y River Plate ya juegan en busca de la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto  y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

Por Gonzalo Tapia
Clima espeso en Avellaneda

Clima caliente en Independiente de Avellaneda: banderas, repudio, y comida de perro para los jugadores

Por Redacción Deportes