¡Festeje, Matador! Andes Talleres se consagró campeón del Panamericano de Hockey

El elenco Azulgrana venció con claridad a Hispano en la final y levantó el trofeo. Una vuelta olímpica más para un histórico de la provincia.

Andes Talleres jugó una final perfecta, y se despachó con un triunfazo 3 a 0 ante Hispano de San Juan. De esta manera, se consagró campeón del Panamericano de Hockey sobre patines en pleno Aldo Cantoni, que lució con gran cantidad de público.

El Gaucho se había quedado con un mal gusto en la edición pasada del Campeonato Panamericano de hockey sobre patines, varones Seniors, al perder ante los chilenos de San Jorge. Pero ahora, en el mítico estadio Aldo Cantoni (con una gran concurrencia) se tomó revancha y con total autoridad derrotó 3-0 a Hispano de San Juan para consagrarse como el nuevo campeón de este torneo internacional. Así irá con plena alegría a la próxima edición del Mundial de Clubes, torneo al que también irá Hispano.

Andes Talleres prevaleció en una definición apasionante: Andes Talleres campeón panamericano de hockey Andes Talleres campeón panamericano de hockey Diario De Cuyo Fue el sábado perfecto para el Matador. El partido, se sabía, iba a tener un trámite intenso y parejo. Y así fue nomás tanto que el primer tiempo se cerró con un 0-0 demostrativo de lo que estaba pasando en el juego. La marca de ambos prevaleció sobre lo que podían crear en ataque.

En Hispano el gran trabajo de Franco Gómez y Santiago Balmaceda marcó el ritmo. También la capacidad de organización de Víctor Bertrán. Y en la visita, la entrega de Enrique Mussio y Ezequiel Tamborindegui resultó vital. Ambos se toparon con las atajadas de los arqueros Morón y Ramella, que también se destacaron.

Lo mejor se dio en el complemento. Andes Talleres bajó en parte su ritmo. Hispano lo aprovechó y emparejó el juego. Pero cuando menos se lo esperaba llegó la apertura del marcador en favor del equipo mendocino. Luego de una gran jugada individual de Eze Tamborindegui y un rebote del arquero Ramella, Enrique Mussio la mandó al fondo.