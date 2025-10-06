6 de octubre de 2025 - 12:56

El mensaje de Leandro Paredes a Russo tras la goleada de Boca a Newell's

El capitán xeneize envió un mensaje de apoyo a Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un problema de salud y no estuvo presente en la goleada ante Newell’s.

Leandro Paredes habló sobre Russo tras el triunfo de Boca frente a Newells

Leandro Paredes habló sobre Russo tras el triunfo de Boca frente a Newell's

En medio de la alegría por el 5-0 de Boca Juniors sobre Newell’s, el equipo xeneize vivió una jornada cargada de sentimientos, ya que Miguel Ángel Russo sigue sin poder estar presente por un cuadro de salud que lo mantiene en reposo, y el plantel decidió dedicarle la victoria.

El gesto más fuerte llegó de parte del capitán, Leandro Paredes, quien le envió un mensaje directo al DT desde la cancha de la Bombonera. “ Dedicarle el triunfo a él de nuestra parte, porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó el mediocampista tras el partido.

Paredes, que se transformó en el emblema del ciclo actual, reflejó el sentimiento general del vestuario. Más allá del rendimiento futbolístico, el plantel y el cuerpo técnico viven con preocupación la situación de Russo, que permanece en recuperación domiciliaria luego de haber sido internado días atrás en el sanatorio Fleni por un cuadro de deshidratación y niveles elevados de bilirrubina.

¿Cómo influye la salud de Russo en el plantel de Boca?

El entrenador no estuvo en los últimos dos compromisos del equipo, pero su figura sigue marcando la dinámica del grupo. En conferencia de prensa, Claudio Úbeda, quien lo reemplaza interinamente, explicó: “Estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo”.

Esa conexión constante entre el cuerpo técnico y Russo es la que permitió sostener la línea táctica y el ánimo del plantel. Boca mostró su mejor versión futbolística del torneo y se mantiene en los primeros puestos de la tabla, pese a la ausencia de su entrenador principal.

Desde el club remarcan que la prioridad es la salud de Russo y que no hay plazos definidos para su regreso. Por ahora, el DT sigue las prácticas y los partidos desde su hogar, en comunicación diaria con Úbeda y su staff.

