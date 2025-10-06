Independiente Rivadavia está obligado a conseguir un triunfo frente a Racing: Hora, TV y formaciones

La Academia recibe a la Lepra mendocina en Avellaneda, en un duelo donde ambos elencos tienen la necesidad de ganar para meterse en puestos de playoffs.

Independiente Rivadavia visita a Racing con la obligación de un triunfo que le permita luchar por el campeonato

Independiente Rivadavia visita a Racing por la decimoprimera fecha del Torneo Clausura este lunes, desde las 21:00, en el Estadio Presidente Perón. La Academia viene de quedar eliminada en Copa Argentina ante River, mientras que los del Parque necesitan una victoria que los acerque a la zona de clasificación de octavos de final y las copas por Tabla Anual.

¿Cómo llegan Racing e Independiente Rivadavia al duelo por el Torneo Clausura? La Academia viene de un vaivén de emociones tras clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores contra Vélez; de igualar sin goles en el clásico contra Independiente, y de perder en la Copa Argentina ante River, que le ganó 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien hizo valer la "Ley del ex".

racingclub_559934558_18528948538014003_3608283379012758308_n Además, en el campeonato marcha 12° con 11 puntos, lejos de los octavos de final, por lo que está obligado a ganarle a la Lepra mendocina como local en el Cilindro para mantener sus chances de clasificar a los playoffs.

Por otra parte, los dirigidos por Alfredo Berti están de mala racha en el Torneo Clausura, donde no obtuvo triunfos en sus últimos tres partidos: perdió 1-0 con Lanús y empató con Unión (2-2) y Huracán (0-0). Marcha 13° en la Zona A con 10 puntos pero todos sus cañones están puestos en la Copa Argentina, donde se encuentra en semifinales y enfrentará a River, que sacó a Racing este jueves en Rosario.

csir.oficial_561738784_18319919335241251_5326735934613330913_n Posibles formaciones Racing vs Independiente Rivadavia Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.