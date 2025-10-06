6 de octubre de 2025 - 10:35

Independiente Rivadavia está obligado a conseguir un triunfo frente a Racing: Hora, TV y formaciones

La Academia recibe a la Lepra mendocina en Avellaneda, en un duelo donde ambos elencos tienen la necesidad de ganar para meterse en puestos de playoffs.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

¿Cómo llegan Racing e Independiente Rivadavia al duelo por el Torneo Clausura?

La Academia viene de un vaivén de emociones tras clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores contra Vélez; de igualar sin goles en el clásico contra Independiente, y de perder en la Copa Argentina ante River, que le ganó 1-0 con gol de Maximiliano Salas, quien hizo valer la "Ley del ex".

Además, en el campeonato marcha 12° con 11 puntos, lejos de los octavos de final, por lo que está obligado a ganarle a la Lepra mendocina como local en el Cilindro para mantener sus chances de clasificar a los playoffs.

Por otra parte, los dirigidos por Alfredo Berti están de mala racha en el Torneo Clausura, donde no obtuvo triunfos en sus últimos tres partidos: perdió 1-0 con Lanús y empató con Unión (2-2) y Huracán (0-0). Marcha 13° en la Zona A con 10 puntos pero todos sus cañones están puestos en la Copa Argentina, donde se encuentra en semifinales y enfrentará a River, que sacó a Racing este jueves en Rosario.

Posibles formaciones Racing vs Independiente Rivadavia

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari y Franco Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

  • Hora: 21:00
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Pablo Giménez
  • Estadio: Presidente Perón

