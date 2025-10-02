2 de octubre de 2025 - 19:06

Video: los hinchas de Racing trataron de traidor a Maximiliano Salas en la Copa Argentina

COPA ARGENTINA. Maximiliano Salas salió al precalentamiento con River y hubo canciones del público de Racing en su contra.

Copa Argentina. Maximiliano Salas, figura de River Plate, marcó contra su exclub, Racing Club.&nbsp;

Foto:

Gentileza: El Gráfico.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Emanuel Cenci
Después de 13 años, el Millo y la Academia volverán a verse las caras en un cruce por la Copa Argentina. El duelo tendrá lugar en el Gigante de Arroyito. 

G2SJYbGXkAAugB-
Copa Argentina. "El que no salta es un traidor...", el canto de los hinchas de Racing a Maximiliano Salas.

Los cantitos de los hinchas de Racing para Maxi Salas

"El que no salta, es un traidor", cantaron los fanáticos de la Acadé ante la presencia de Maxi en el campo de juego. Y, ya en el partido, agregaron: "Salas se vendió a River para ver la Copa por TV".

Maximiliano Salas abrió el marcador para River, cuando apenas comenzaba el encuentro.

Con un tanto de Maximiliano Salas, River Plate le gana 1-0 a Racing Club por la Copa Argfentina. La ley del ex. 

