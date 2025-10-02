Video: los hinchas de Racing trataron de traidor a Maximiliano Salas en la Copa Argentina

Se sabía. Se veía venir. Era lógico. Aún dolidos, considerando que el traspaso a River a mitad de año resultó una traición futbolística, los hinchas de Racing apuntaron hacia Maximiliano Salas desde la entrada en calor en el estadio de Rosario Central para jugar los cuartos de final de la Copa Argentina.

Copa Argentina: River y Racing tienen fecha y sede para un cruce decisivo

Independiente Rivadavia se anima a soñar con el batacazo en la Copa Argentina

G2SJYbGXkAAugB- Copa Argentina. "El que no salta es un traidor...", el canto de los hinchas de Racing a Maximiliano Salas. Gentileza.

Los cantitos de los hinchas de Racing para Maxi Salas

"El que no salta, es un traidor", cantaron los fanáticos de la Acadé ante la presencia de Maxi en el campo de juego. Y, ya en el partido, agregaron: "Salas se vendió a River para ver la Copa por TV".