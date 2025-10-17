Santino Andino, el mendocino que juega la final del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

El recorrido de Andino en este torneo ha sido constante. Aunque no siempre arrancó como titular, estuvo presente en todos los partidos que disputó Argentina. En algunos ingresó desde el arranque, en otros sumó minutos valiosos en el tramo final, pero en todos dejó su sello: intensidad, frescura, buena lectura del juego y desequilibrio en el uno contra uno. Incluso, se dio el gusto de marcar un gol en la fase de grupos, frente al seleccionado de Australia, mostrando que no solo está para cumplir sino para destacarse.

En la semifinal frente a Colombia, el "Chulu" volvió a tener acción. Ingresó en los últimos minutos, cuando el equipo defendía la ventaja mínima que había conseguido con un gol de Mateo Silvetti, y ayudó a sostener ese resultado que valió el pase a la final. Fue un partido duro, cerrado, de mucho roce físico y escasas ocasiones, que la Albiceleste supo destrabar con una jugada colectiva bien resuelta. Colombia apretó hasta el final, pero no pudo con la solidez del conjunto argentino, que volvió a mostrar carácter en una instancia límite.

"Estamos muy felices, no se llega todos los días a una final del mundo; el grupo está más unido que nunca" , alcanzó a contar frente a la prensa internacional, en la zona mixta. Su cara de felicidad lo decía todo.

El camino que llevó a Andino a este presente empezó hace unos años en las inferiores de Godoy Cruz, donde llegó siendo apenas un preadolescente. Fue ascendiendo categoría tras categoría, hasta que el club decidió promoverlo a entrenar con la Primera División. Técnica depurada, despliegue físico, buena visión y actitud competitiva fueron los atributos que lo fueron consolidando como una apuesta seria del Bodeguero. La convocatoria a la Sub 20 no fue una casualidad, sino un reconocimiento a un proceso que fue sostenido con trabajo y evolución constante.

Santino Andino El jugador mendocino ya se encuentra en Chile, donde el domingo comenzará a disputar el Mundial junto a la Selección Argentina Sub20. Durante las prácticas estuvo entre los titulares. @Argentina

El cuerpo técnico de Diego Placente lo incluyó desde la preparación para este Mundial y le dio rodaje desde el inicio del torneo. El jugador respondió. Mostró madurez para interpretar lo que pedía cada partido y solidez para aportar en ambos costados de la cancha. Su rendimiento, incluso, despertó el interés de ojeadores de varios clubes europeos, atentos a jóvenes con proyección que pueden destacarse en competencias de este nivel.

La Selección, por su parte, llega a esta final con un rendimiento sólido y una idea clara. Protagonismo con la pelota, presión alta, transiciones rápidas y una identidad que recuerda a la Scaloneta, con la que muchos de estos chicos crecieron. Nombres como Prestianni, Subiabre, Barbi y Silvetti han sido importantes, pero el gran valor del equipo ha sido justamente el funcionamiento colectivo. Argentina jugó bien, resistió cuando tuvo que resistir y encontró siempre la manera de imponerse.

Enfrente estará Marruecos, una de las revelaciones del certamen, que viene de eliminar a Francia por penales. Un rival físico, ordenado, compacto. Nada fácil. Pero Argentina llega en un gran momento, con confianza y con la historia de su lado.

Mundial Sub 20: la octava final de la Selección Argentina

Argentina jugará su octava final de un Mundial Sub 20. En las siete anteriores, ganó seis y perdió una. Desde el equipo de Diego Armando Maradona y Ramón Díaz en 1979, pasando por las tres conquistas de la era Pekerman, hasta el brillo de Lionel Messi en 2005 y el de Sergio Agüero en 2007, esta categoría ha sido cuna de algunos de los más grandes talentos del fútbol argentino. No es casualidad que cuando se habla de Mundial Sub 20, se hable de Argentina.

Ahora, después de 18 años de espera, aparece una nueva camada dispuesta a escribir su propia página dorada. Y ahí está Santino Andino, como único representante de Mendoza, listo para dejar su huella. Su presencia en esta instancia es motivo de orgullo para el fútbol provincial, pero también una señal clara de que el talento del interior del país sigue produciendo jugadores capaces de competir al máximo nivel.

Jugar una final del mundo a los 19 años no es algo que se dé todos los días. Y aunque todavía está en plena formación, Andino ya dio muestras de que puede estar a la altura de lo que viene. El cuerpo técnico que encabeza Platense lo valora y lo tiene en consideración para el partido decisivo, que podría marcar un antes y un después en su carrera. Si el domingo tiene minutos, no será un premio simbólico: será porque puede aportar y sumar.

image Hace 18 años, Argentina gritaba campeón del Mundo Sub 20 con Lionel Messi como máxima figura. Impresionante. Gentileza.

Tal cual afirman los más importantes analistas deportivos del planete, este tipo de torneos no solo entregan títulos, "también proyectan carreras". Así fue con Messi, Saviola, Agüero, Riquelme y tantos otros. Para Santino Andino, esta final puede ser mucho más que un partido. Puede ser la confirmación del buen camino que recorre desde hace un largo tiempo.