Godoy Cruz sin margen de error: así será la recta final de la Liga Profesional

El Expreso pelea palmo a palmo por la permanencia, luego de un largo tiempo de tranquilidad en ese aspecto. Serán 4 fechas a todo o nada.

Cuando recién asomaba en el horizonte, el 2025 se presentaba como un año hermoso para el hincha de Godoy Cruz. Vuelta al Feliciano Gambarte, participación internacional, y un plantel que parecía tener potencial para dar pelea en los diversos frentes que tenía por delante. Sin embargo, la realidad golpeó duro.

Ahora, el 2025 es el año donde el Expreso tuvo que volver a mirar la tabla de abajo, preocupándose por sostener su lugar de privilegio en la máxima división del fútbol argentino. Sí, ese club modelo que durante años pareció el único mendocino capaz de estar en la Primera División hoy debe compartir el mérito con dos cuadros más, y encima luchar para seguir acompañándolos. Una pesadilla.

Godoy Cruz Godoy Cruz debe levantar cabeza, y sumar puntos para no complicarse @ClubGodoyCruz En ese aspecto, este último fin de semana complicó demasiado los números en la tabla anual de la Liga Profesional. Por primera vez, el umbral del descenso está ahí cerquita, sólo separado por 3 puntos y Aldosivi de Mar del Plata. El Tomba comparte el antepenúltimo lugar con 27 unidades (igual que Talleres pero con peor diferencia de gol), y otra mala fecha puede dejarlo en rojo. Además, cabe destacar que el último está a cuatro puntos (verdadero puesto de descenso, pero que no cuenta porque San Martín de San Juan por ahora desciende en los promedios).

El panorama está claro. Godoy Cruz no puede dejar más puntos en el camino si no quiere complicarse, más teniendo en cuenta que en 15 días se verá las caras con el Verdinegro Sanjuanino en un duelo que puede darle un fuerte respiro, o dejarlo al borde de lo indeseado.