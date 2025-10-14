14 de octubre de 2025 - 16:43

Godoy Cruz sin margen de error: así será la recta final de la Liga Profesional

El Expreso pelea palmo a palmo por la permanencia, luego de un largo tiempo de tranquilidad en ese aspecto. Serán 4 fechas a todo o nada.

Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Cuando recién asomaba en el horizonte, el 2025 se presentaba como un año hermoso para el hincha de Godoy Cruz. Vuelta al Feliciano Gambarte, participación internacional, y un plantel que parecía tener potencial para dar pelea en los diversos frentes que tenía por delante. Sin embargo, la realidad golpeó duro.

Leé además

Gimnasia y Esgrima dio el gran salto y posicionó a Mendoza con un tercer equipo en Primera División. 

Mendoza hizo historia: tres equipos en Primera División después de 51 años

Por Juan Azor
Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: Molotov, Cazzu, La Konga y Ciro y los Persas

De Damas Gratis a Molotov: así será la grilla de la Fiesta de la Cerveza 2025

Por Redacción Espectáculos

Ahora, el 2025 es el año donde el Expreso tuvo que volver a mirar la tabla de abajo, preocupándose por sostener su lugar de privilegio en la máxima división del fútbol argentino. Sí, ese club modelo que durante años pareció el único mendocino capaz de estar en la Primera División hoy debe compartir el mérito con dos cuadros más, y encima luchar para seguir acompañándolos. Una pesadilla.

Godoy Cruz
Godoy Cruz debe levantar cabeza, y sumar puntos para no complicarse

Godoy Cruz debe levantar cabeza, y sumar puntos para no complicarse

En ese aspecto, este último fin de semana complicó demasiado los números en la tabla anual de la Liga Profesional. Por primera vez, el umbral del descenso está ahí cerquita, sólo separado por 3 puntos y Aldosivi de Mar del Plata. El Tomba comparte el antepenúltimo lugar con 27 unidades (igual que Talleres pero con peor diferencia de gol), y otra mala fecha puede dejarlo en rojo. Además, cabe destacar que el último está a cuatro puntos (verdadero puesto de descenso, pero que no cuenta porque San Martín de San Juan por ahora desciende en los promedios).

El panorama está claro. Godoy Cruz no puede dejar más puntos en el camino si no quiere complicarse, más teniendo en cuenta que en 15 días se verá las caras con el Verdinegro Sanjuanino en un duelo que puede darle un fuerte respiro, o dejarlo al borde de lo indeseado.

Lo que le queda a Godoy Cruz (27 puntos) en la Liga Profesional:

  • Lanús (V)
  • San Martín de San Juan (L)
  • Atlético Tucumán (V)
  • Deportivo Riestra (L)

Lo que le queda a Talleres (27 puntos) en la Liga Profesional:

  • River Plate (L)
  • Vélez (V)
  • Platense (L)
  • Instituto (V)

Lo que le queda a Aldosivi (24 puntos) en la Liga Profesional:

  • Racing (V)
  • Independiente Rivadavia (L)
  • Banfield (V)
  • San Martín San Juan (L)

Lo que le queda a San Martín de San Juan (23 puntos) en la Liga Profesional:

  • Independiente (L)
  • Godoy Cruz (V)
  • Lanús (L)
  • Aldosivi (V)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

postales de un picante independiente rivadavia - godoy cruz

Postales de un picante Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no se sacaron ventajas en un partido entretenido

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Las polémicas de Facundo Tello en Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Todo el color de Independiente Rivadavia - Godoy Cruz en imágenes exclusivas

Por Redacción Deportes