Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no se sacaron ventajas en un partido entretenido

En un partido entretenido y con un tiempo para cada uno, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron 0 a 0. Fue en el Bautista Gargantini, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional . El Azul terminó con 9 hombres por las expulsiones de Bottari y Villa.

Al Tomba le costó entrar en partido, y estuvo errático a la hora de las entregas. Mucho valor tuvo el trabajo de presión alta de la Lepra, presto a recuperar ante cada duda rival. Ese trabajo explicó su superioridad.

Las primeras ocasiones llegaron a través del capitán Sebastián Villa . A los 8’, Bottari apretó y cedió para el Colombiano, que tiró un centro venenoso que Nicolás Fernández casi metió contra su propio arco. El 22 también buscó el arco en un tiro libre cercano al área, y obligó la estirada del guardapalos visitante.

Otra herramienta que utilizó Independiente para intentar ponerse en ventaja fue la pelota parada . En el primer tiempo tuvo tres, pero Petroli le ahogó el grito a Amarfil, a Sartori, y a Leonard Costa, que fue a luchar y ganó ante una floja respuesta inicial del portero.

Por su parte, Pol Fernández fue el imán Bodeguero en la mitad de la cancha , y lo buscaron constantemente para que se haga cargo del balón. Sin embargo, la única aproximación en la etapa inicial fue cerca de la media hora con un remate de Lucas Arce que se fue desviado.

Godoy Cruz salió revitalizado a disputar la segunda mitad. Se adelantó unos metros, y buscó el arco contrario desde el comienzo. Así llegó la primera polémica, cuando Altamira tiró centro rasante, Pol Fernández cabeceó y Sheyko Studer se interpuso en lo que podría haber sido gol. Todo el Expreso pidió mano del defensor.

Dos minutos más tarde, el Azul vivió un antes y después en el trámite. Tomás Bottari fue a disputar una pelota con Maximiliano González y derribó al volante visitante. Si bien el árbitro en una primera instancia no sancionó al futbolista Leproso, lo terminó expulsando por uso excesivo de la fuerza tras la revisión en el VAR.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDA CON 10 EN EL CLÁSICO! Expulsado Tomás Bottari por esta acción ante Godoy Cruz.





En cuanto a chances, el Tomba tuvo la más clara en los pies de González, que creó una pared con Pol Fernández y sacó un disparo potente que Centurión mandó al córner. Los laterales Arce y Morán también tuvieron las suyas, pero les faltó peligrosidad.

Independiente rearmó la mitad de campo, y desde allí llegó al campo contrario de manera esporádica. Alfredo Berti movió el banco para recuperar esa imagen de equipo peligroso.

Así, sobre la recta final casi se puso en ventaja, con un tiro libre de Villa y el cabezazo apenas afuera de Barbieri, y con una escapada del Colombiano sobre la derecha y un centro que cruzó toda el área chica, sin encontrar a nadie para empujarla.

Pero no fue todo perfecto para el 22, que se fue expulsado en el cierre por dos amarillas en un minuto. Primero se puso cara a cara con Tello y pareció excederse en el reclamo, y luego se trenzó en una disputa con Lucas Arce.

Ninguno logró vulnerar a su rival, y el final se dio con una sensación de justicia en el aire. Ambos fueron superiores en cada tiempo, pero no lograron sacar rédito de ello. Hubo reparto de puntos

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz:

Independiente Rivadavia (0): Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz (0): Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Pol Fernández, Maximiliano González, Nicolás Fernandez; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Cambios: ST: 5' K. Retamar por Sartori (I), 11' D. Barrea por Valverde (GC), 16' A. Osella por Bonifacio (I) 16' J. Barbieri por Costa (I), 30' V. Poggi por G. Fernández (GC), 30' M. Sosa por N. Fernández (GC), 31' T. Rossi por Escobar (GC), 34' T. Ortega por Fernández (I), 34' S. Muñoz por Gómez (I), 46' B. Yáñez por Altamira (GC)

Incidencias: ST: 3' Expulsado Tomás Bottari por exceso de fuerza (I), 52' Expulsado Sebastián Villa por doble amarilla (I)

Minuto a minuto y estadísticas: