Claudio "Chiqui" Tapia defendió los 30 equipos en la Liga Profesional: "Somos formadores"

El presidente de la AFA rompió el silencio sobre el actual formato del fútbol argentino, y sacó pecho por los resultados.

En una conferencia privada desarrollada durante este miércoles, el presidente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se refirió a la determinación de sostener la presencia de 30 equipos en la Liga Profesional. En ese sentido, marcó la importancia de formar jugadores y cuerpos técnicos.

El presidente de AFA habló del fútbol argentino: Embed Claudio Tapia habla sobre la formación de jugadores y el beneficio de los 30 equipos pic.twitter.com/VtFjDa8AKS — DiegoCora (@diegocoraok) October 8, 2025 El pope respondió preguntas en una charla que se llevó a cabo para allegados a la gestión deportiva. Allí, aprovechó para contar los motivos por los cuales considera que el fútbol argentino es fuerte en el mundo. "Nosotros somos formadores. De los 11 jugadores titulares de nuestra selección, 8 son capitanes de sus equipos", aseguró al respecto.

Pero la fortaleza no termina ahí, y se extiende a los entrenadores. "En la última Eliminatoria Sudamericana, 7 de los 10 técnicos fueron argentinos, o son, hoy quedan 6. Quiere decir que también, esto que nosotros decimos de formar, de capacitar, no es solo en los jugadores, sino también a nivel conducción técnica, directores técnicos, proyectos deportivos", marcó Tapia.

Claudio Chiqui Tapia defendió al torneo de 30 equipos: Liga Profesional El Torneo Apertura de la Liga Profesional Luego, se refirió a lo que buscó en su momento con la eliminación de la Superliga y la aparición de la actual Liga Profesional. "Una vez traída la liga dentro del organigrama de la AFA, empezar a buscar los formatos de torneos atractivos y competitivos", opinó.

En ese sentido, Tapia vinculó la fortaleza de los nombres propios argentinos con el torneo de 30, que genera polémica entre hinchas y participantes. "Cuando hablamos que somos formadores, por eso tenemos un torneo de 30 equipos. Porque 30 equipos significan 10 equipos más en la liga. Significa un mínimo, en la primera, de 300 jugadores más. Son 10 cuerpos técnicos más", se defendió.