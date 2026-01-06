Nuevo caso de inseguridad: turista argentina fue atacada mientras caminaba por La Serena

En un nuevo episodio de inseguridad de este verano, una turista argentina fue atacada por un delincuente que intentó robarle en La Serena (Chile).

La maniobra clave de un sanjuanino que evitó el robo de su camioneta en La Serena

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, cuando la mujer caminaba junto a dos niñas por calle Las Higueras y Avenida Pacífico , a pocos metros de la transitada Avenida del Mar.

Según la información del medio local Mi Radio, las víctimas argentinas fueron sorprendidas por un hombre en situación de calle que amenazó con sustraerle a la mujer su cartera mediante el uso de violencia.

Ante los gritos de auxilio, vecinos y otras personas que transitaban por el lugar acudieron en su ayuda, logrando retener al malviviente hasta la llegada de los carabineros.

Finalmente, los efectivos aprehendieron por el ataque a un hombre chileno de 55 años que registra ocho detenciones anteriores , la mayoría asociada a delitos vinculados al tráfico de drogas, quedando el procedimiento a disposición del Ministerio Público para su investigación.

La Serena, una de las ciudades más visitadas en el verano por los mendocinos y sanjuaninos, ha sido este verano escenario de varios episodios de inseguridad. Al menos dos robos de camionetas Toyota en Avenida del Mar y en un complejo privado cercano al faro, así como otros intentos registrados en la ciudad y en Coquimbo.

En estos dos últimos casos, los dueños lograron evitar la sustracción de los vehículos tras retirar los volantes, más allá de padecer la destrucción de la ventanilla del conductor.

Según la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, existen bandas criminales especializadas que se desplazan siguiendo los flujos turísticos. “Lamentablemente, el delito también se mueve junto al turismo, y eso exige una respuesta más robusta del Estado”, señaló la jefa comunal al pedir colaboración del gobierno nacional de Chile.

Se estima que los delincuentes huyen hacia el norte con las camionetas Toyota con chapa argentina y las venden en el mercado negro de Bolivia.

"Hemos disminuido cerca de un 22% el delito de robo de vehículos respecto al año pasado, eso es algo muy significativo. Han ingresado más de 5.000 argentinos a la zona, que es menos de un 0,006%", relativizó la jefa comunal sobre la inseguridad, además de repetir las medidas de "autocuidado".