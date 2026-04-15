Libreta AUH de ANSES: cómo hacer el trámite de forma digital y cobrar el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario de pagos de abril 2026 con haberes actualizados para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Además, quienes cumplan con los requisitos pueden acceder al cobro del 20% retenido durante el año anterior.

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Para recibir ese monto, es obligatorio presentar la Libreta AUH . Este documento certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar, y se puede gestionar de manera simple. A continuación, te explicamos cómo hacer el trámite de forma digital paso a paso.

La presentación de la Libreta AUH se realiza exclusivamente a través de la plataforma “ Mi ANSES ”, que permite completar y cargar el formulario correspondiente.

Primero, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, en la sección Hijos > Libreta AUH, se puede consultar la información de los menores a cargo. En caso de que falten datos de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta”.

Después, el formulario debe imprimirse en una sola hoja y llevarse a la escuela o centro de salud para su correcta certificación. Es importante que esté completo, con letra clara, firmas y sellos.

Una vez validado, hay que tomar una foto del documento. Debe estar sobre una superficie plana, bien iluminado, sin arrugas y con las cuatro esquinas visibles. Además, la imagen tiene que ser en formato JPG y pesar menos de 3 MB.

Finalmente, se debe volver a ingresar a “Mi ANSES”, ir a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen. El trámite se completa cuando el sistema envía un correo electrónico confirmando la presentación.

Libreta AUH: qué beneficios habilita y qué pasa si no la presentás

Presentar la Libreta AUH permite cobrar el 20% retenido durante el año y también habilita el acceso a la Ayuda Escolar Anual, un pago único destinado a cubrir gastos educativos como útiles, uniformes y transporte.

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En caso de no realizar el trámite, el titular no podrá acceder a ese monto acumulado ni a los beneficios adicionales vinculados a la asignación. Por eso, es fundamental completar la presentación dentro de los plazos establecidos.

Si surgen problemas al momento de subir la documentación de forma digital, ANSES permite finalizar el trámite de manera presencial en sus oficinas, sin necesidad de solicitar turno previo. Esto garantiza que todos los beneficiarios puedan cumplir con el requisito y acceder al cobro correspondiente