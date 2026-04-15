15 de abril de 2026 - 09:23

Libreta AUH de ANSES: cómo hacer el trámite de forma digital y cobrar el 20% retenido

Cómo presentar la Libreta AUH en ANSES y acceder al 20% retenido con requisitos, pasos clave y opciones para completar el trámite digital o presencial.

AUH Anses (3).jpg
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

Caputo ya está en Washington con la misión de destrabar el desembolso del FMI por US$1.000 millones

Por Redacción Economía
El Banco Nación difundió un comunicado en el que explicó en detalle el funcionamiento de su línea de créditos hipotecarios “+Hogares con BNA”.

El Banco Nación detalló cómo funciona su línea de créditos hipotecarios

Por Redacción Economía

Para recibir ese monto, es obligatorio presentar la Libreta AUH. Este documento certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar, y se puede gestionar de manera simple. A continuación, te explicamos cómo hacer el trámite de forma digital paso a paso.

ANSES: cómo hacer el trámite de la Libreta AUH de forma digital

La presentación de la Libreta AUH se realiza exclusivamente a través de la plataforma “Mi ANSES”, que permite completar y cargar el formulario correspondiente.

Libreta AUH de Anses: monto, cómo presentarla hoy online y cuándo se paga (Imagen ilustrativa)
Libreta AUH de Anses: monto, cómo presentarla hoy online y cuándo se paga (Imagen ilustrativa)
Libreta AUH de Anses: monto, cómo presentarla hoy online y cuándo se paga (Imagen ilustrativa)

Primero, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, en la sección Hijos > Libreta AUH, se puede consultar la información de los menores a cargo. En caso de que falten datos de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta”.

Después, el formulario debe imprimirse en una sola hoja y llevarse a la escuela o centro de salud para su correcta certificación. Es importante que esté completo, con letra clara, firmas y sellos.

Una vez validado, hay que tomar una foto del documento. Debe estar sobre una superficie plana, bien iluminado, sin arrugas y con las cuatro esquinas visibles. Además, la imagen tiene que ser en formato JPG y pesar menos de 3 MB.

Finalmente, se debe volver a ingresar a “Mi ANSES”, ir a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen. El trámite se completa cuando el sistema envía un correo electrónico confirmando la presentación.

Libreta AUH: qué beneficios habilita y qué pasa si no la presentás

Presentar la Libreta AUH permite cobrar el 20% retenido durante el año y también habilita el acceso a la Ayuda Escolar Anual, un pago único destinado a cubrir gastos educativos como útiles, uniformes y transporte.

Anses: estas son las fechas de pago para la ayuda escolar de $2.300 por hijo
Anses: estas son las fechas de pago para la ayuda escolar de $2.300 por hijo
Anses: estas son las fechas de pago para la ayuda escolar de $2.300 por hijo


En caso de no realizar el trámite, el titular no podrá acceder a ese monto acumulado ni a los beneficios adicionales vinculados a la asignación. Por eso, es fundamental completar la presentación dentro de los plazos establecidos.

Si surgen problemas al momento de subir la documentación de forma digital, ANSES permite finalizar el trámite de manera presencial en sus oficinas, sin necesidad de solicitar turno previo. Esto garantiza que todos los beneficiarios puedan cumplir con el requisito y acceder al cobro correspondiente

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La carne de burro llegó a las carnicerías del país.

Polémica: empezaron a vender carne de burro en las carnicerías argentinas a un "precio accesible"

Por Redacción Economía
Carrefour comenzó a vender prendas de marcas internacionales en sus sucursales

Una cadena de supermercados vende ropa de GAP y Banana Republic: en cuáles sucursales se consigue en Mendoza

Por Redacción Economía
Cuánto necesitó una familia para no caer en la línea de pobreza durante marzo

Una familia tipo necesitó más de $1,4 millones para no caer en la pobreza en marzo

Por Redacción Economía
Milei advirtió que el dato de la inflación fue malo.

Milei calificó como "malo" el 3,4% de inflación de marzo, pero confía en una "desaceleración"

Por Redacción Economía