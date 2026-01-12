12 de enero de 2026 - 14:56

Murió una nena de 10 años por hantavirus en Buenos Aires

El caso se reportó en el municipio de General Belgrano. Se trata del cuarto caso confirmado en territorio bonaerense en lo que va del año.

Los Andes
Una niña de 10 años identificada como Mía Rodríguez murió por hantavirus en Buenos Aires y se convirtió en el cuarto caso confirmado en 2026 en territorio bonaerense, en medio de una alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud para la región de las Américas.

El fallecimiento de la pequeña fue confirmado por el General Belgrano, municipio que informó que ya se activaron los protocolos de control del foco para prevenir nuevos contagios.

Según explicó el secretario de Salud local, Fernando Griszka, la menor fue atendida por primera vez el lunes 5 de enero por un síndrome febril. "Se manejó según los protocolos: lo primero que se hace es bajar la fiebre con ibuprofeno y dar pautas de alarma", señaló el funcionario en diálogo con FM Río 104.3. En ese momento, no se detectaron signos de gravedad.

La paciente regresó el miércoles al Hospital Municipal con nuevos síntomas. Los estudios revelaron plaquetas bajas, por lo que fue derivada de urgencia al Hospital de Niños de La Plata. Allí, el jueves 8 de enero, sufrió una descompensación y murió.

Malestar de los vecinos por la atención médica

El caso generó conmoción y reclamos en la comunidad de General Belgrano, donde un grupo de vecinos cuestionaron la atención médica. Desde el municipio aclararon que se actuó conforme a los protocolos y que se desplegó un operativo epidemiológico que incluye desmalezamiento, fumigación y desratización para reducir riesgos.

hantavirus

En diciembre, la OPS lanzó una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de hantavirus en la región. El organismo advirtió que Argentina continúa siendo el país con mayor número de casos y que, junto con Brasil, registra un incremento en la letalidad respecto de años anteriores.

“El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico oportuno son claves para reducir el impacto de la enfermedad”, señaló la OPS en su comunicado del 19 de diciembre.

Hantavirus: cómo se contagia y cuáles son los síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave cuyo principal reservorio es el ratón colilargo, presente en áreas silvestres. La principal vía de transmisión es la inhalación partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de las ratas. Además, puede producirse por el contacto directo con los roedores infectados estén muertos o vivos. En menor medida también por mordeduras.

Tiene síntomas que son "comunes" y pueden confundirse con una gripe: fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo sufrir también de náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas más avanzadas puede haber dificultad respiratoria.

