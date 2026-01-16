Boca Juniors se activó: cerró un refuerzo y se metió en la pelea por un prometedor juvenil

El Xeneize confirmará a su primera incorporación proveniente de Atlético Nacional, mientras intenta quedarse con los servicios de un hábil extremo.

Boca Juniors atravesó gran parte de las últimas semanas sin noticias sobre la llegada de refuerzos, producto de negociaciones que no llegaban a buen puerto. Sin embargo, en medio de los amistosos de pretemporada del equipo de Claudio Úbeda, todo se desbloqueó y el primero está al caer.

Marino Hinestroza será refuerzo de Boca Juniors: hineztroza Marino Hinestroza Gentileza Se trata del extremo colombiano de 23 años Marino Hinestroza, la gran novela del mercado de pases del verano Xeneize. Luego de ponerse de acuerdo en la forma de pago y porcentaje del pase con su club Atlético Nacional, el futbolista ya está listo para viajar a la Argentina y sumarse a los trabajos del cuerpo técnico.

A partir de lo que trascendió, el arreglo consta de un pago de cinco millones de dólares por el 100% de la ficha, más el 20% de plusvalía en caso de una venta que supere ese monto. Cabe destacar que lo único que restaba acordar, debido a que el contrato del futbolista ya estaba arreglado hace algunas semanas, era que el colombiano resigne el 8% que había vuelto a pedir.

Hinestroza jugó 56 partidos con la camiseta de Atlético Nacional durante el año pasado, anotando 7 goles y sumando 11 asistencias. Se trató del mejor año de su carrera, lo que lo llevó a ser campeón de la Liga de Colombia y la Superliga de ese país, y a debutar con la Selección en las Eliminatorias.

El Xeneize apunta a Maher Carrizo: Maher Carrizo, autor del gol de Vélez.jfif Maher Carrizo está en la mira de Boca Juniors Por otra parte, Boca aceleró para abrochar a otro veloz extremo, y preguntó condiciones para incorporar a Maher Carrizo, actualmente en Vélez Sarsfield. Sin embargo, no parece una operación sencilla.