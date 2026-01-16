16 de enero de 2026 - 16:20

Boca Juniors se activó: cerró un refuerzo y se metió en la pelea por un prometedor juvenil

El Xeneize confirmará a su primera incorporación proveniente de Atlético Nacional, mientras intenta quedarse con los servicios de un hábil extremo.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors atravesó gran parte de las últimas semanas sin noticias sobre la llegada de refuerzos, producto de negociaciones que no llegaban a buen puerto. Sin embargo, en medio de los amistosos de pretemporada del equipo de Claudio Úbeda, todo se desbloqueó y el primero está al caer.

Leé además

Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca Juniors mereció mejor suerte, pero empató sin goles ante Millonarios

Por Redacción Deportes
Boca Juniors - Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo

El emotivo homenaje de Boca Juniors para Miguel Ángel Russo: "La vamos a jugar todos los eneros"

Por Emanuel Cenci

Marino Hinestroza será refuerzo de Boca Juniors:

hineztroza
Marino Hinestroza

Marino Hinestroza

Se trata del extremo colombiano de 23 años Marino Hinestroza, la gran novela del mercado de pases del verano Xeneize. Luego de ponerse de acuerdo en la forma de pago y porcentaje del pase con su club Atlético Nacional, el futbolista ya está listo para viajar a la Argentina y sumarse a los trabajos del cuerpo técnico.

A partir de lo que trascendió, el arreglo consta de un pago de cinco millones de dólares por el 100% de la ficha, más el 20% de plusvalía en caso de una venta que supere ese monto. Cabe destacar que lo único que restaba acordar, debido a que el contrato del futbolista ya estaba arreglado hace algunas semanas, era que el colombiano resigne el 8% que había vuelto a pedir.

Hinestroza jugó 56 partidos con la camiseta de Atlético Nacional durante el año pasado, anotando 7 goles y sumando 11 asistencias. Se trató del mejor año de su carrera, lo que lo llevó a ser campeón de la Liga de Colombia y la Superliga de ese país, y a debutar con la Selección en las Eliminatorias.

El Xeneize apunta a Maher Carrizo:

Maher Carrizo, autor del gol de Vélez.jfif
Maher Carrizo está en la mira de Boca Juniors

Maher Carrizo está en la mira de Boca Juniors

Por otra parte, Boca aceleró para abrochar a otro veloz extremo, y preguntó condiciones para incorporar a Maher Carrizo, actualmente en Vélez Sarsfield. Sin embargo, no parece una operación sencilla.

El Fortín sabe que es difícil retenerlo mucho más tiempo, por lo que ve con buenos ojos la oportunidad de venderlo por un monto que le convenga. Es el propio jugador el que ha estado rechazando ofertas del ámbito local, esperando algún llamado desde Europa. Así, River Plate no pudo conseguir su ficha a pesar de los grandes esfuerzos que realizó durante varias semanas.

La oferta Millonaria había sido de 6.500.000 millones de dólares, lo que convenció al club de Liniers. Sin embargo, no pudo acordar con Carrizo, que estaría negociando con el Feyenoord de los Paises Bajos. Ahora Boca se meterá en la pelea, con la esperanza de tener mejor suerte que su máximo rival.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Miguel Merentiel seguirá desde el arranque, debido a la baja por lesión de Cavani

Boca Juniors comenzará el año ante Millonarios con fuertes bajas en su formación

Un tenista pidió el ojo de halcón asegurando que la pelota había sido licita pero fue todo lo contrario 

El insólito error de un tenista que pidió el ojo de halcón y su error se volvió viral

Por Redacción Deportes
Cristiano Ronaldo venció a Lionel Messi en lo económico

Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi: fue el atleta mejor pago del 2025

Por Redacción Deportes
arde san lorenzo: marcelo moretti reaparecio con empanadas y jugo a la play

Arde San Lorenzo: Marcelo Moretti reapareció con empanadas y jugó a la play

Por Redacción Deportes