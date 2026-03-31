El juez fue detectado durante un operativo en un predio deportivo. Al ver a los agentes, se escondió en un auto para evitar ser capturado.

Un árbitro con tobillera electrónica dirigía un partido e intentó escapar cuando vio a la policía.

Durante una jornada de partidos amateur en el predio "Marquitos" de Trelew, la policía interrumpió la actividad al descubrir que uno de los árbitros estaba impartiendo justicia mientras portaba una tobillera electrónica de seguimiento judicial.

El episodio se desencadenó cuando efectivos de la fuerza se presentaron en el lugar para realizar un procedimiento de rutina. Al advertir la presencia de los patrulleros, el árbitro detuvo su labor en el campo de juego e inició una desesperada fuga.

Según testigos, el hombre, cuya identidad no trascendió, se escondió en el interior de un auto ajeno que se encontraba en el estacionamiento, con la intención de pasar inadvertido y evitar el control.

Embed INSÓLITO: UN ÁRBITRO FUE A ARBITRAR UN PARTIDO CON UNA TOBILLERA ELECTRÓNICA, SE RESISTIÓ A LA POLICÍA Y SALIÓ CORRIENDO



En Trelew, un árbitro dirigía un partido mientras llevaba puesta una tobillera electrónica. Al ser detectado por la policía, intentó escapar, se refugió en… pic.twitter.com/XJzACk4A9N — +Contenidos.Net (@ContenidosN) March 30, 2026 Su actitud sospechosa alertó a los agentes, quienes lo interceptaron rápidamente. Al ser identificado, se constató que llevaba colocado el dispositivo de monitoreo, el cual, según las primeras informaciones, estaría relacionado con una causa vigente por violencia de género.

Mientras el árbitro era retirado del predio por el personal policial, la actividad deportiva no se detuvo. Los encuentros programados en las canchas lindantes continuaron desarrollándose con absoluta normalidad.

El día anterior, en el mismo lugar, la policía había realizado un importante operativo que culminó con el secuestro de varios vehículos.