Huracán Las Heras desvinculó por indisciplina a una de sus figuras

El Globo comunicó oficialmente a través de las redes sociales que no contará con un jugador para el Torneo Federal A.

La derrota ante Juventud Unida Universitario por el Torneo Federal A no es la única noticia negativa que tiene afrontar Huracán Las Heras. En las últimas horas, el club comunicó la salida de una de sus máximas figuras por romper los códigos de conducta internos.

Este martes, mientras todos los cañones apuntaban al próximo desafío ante Cipoletti de Río Negro, la directiva del Globo tomaba una decisión fuerte respecto a uno de los integrantes del plantel. Después de debatir los pasos a seguir, se confirmó que el extremo Luciano Ortega no formará más parte del club.

Huracán Las Heras desafectó a Luciano Ortega: image Si bien no hubo una explicación oficial de los motivos específicos, la institución expresó que se trata de una actitud irresponsable del jugador. "Desde el Club Huracán Las Heras informamos que el jugador Luciano Ortega fue desafectado del plantel profesional tras un acto de indisciplina. La institución reafirma su compromiso con los valores, el respeto y la responsabilidad que representan a nuestra camiseta", contaron en una publicación al respecto.

Sin embargo, lo que sí trascendió es que la salida no está vinculada directamente a la derrota ocurrida el pasado fin de semana en San Luis. Más allá de los rumores, está claro que fue lo suficientemente grave como para que el Globo decida no tener en cuenta a uno de sus mejores valores futbolísticos.

Cabe destacar que Luciano Ortega tiene 23 años, y cuenta con una importante trayectoria en el fútbol argentino y del exterior. Jugó en Deportivo Maipú, Santamarina de Tandil, y FADEP (una de las figuras para el ascenso esta temporada). Además, en el exterior sumó un paso por el Cobresal de Chile.