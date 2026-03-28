Huracán las Heras jugó mejor, pero cayó en su visita a Juventud de San Luis

Huracán Las Heras batalló en San Luis y mereció mejor suerte, pero perdió ante Juventud Unida Universitario por 2 a 0 con los goles de Ezequiel Sosa y Lautaro Lucero. Fue en el marco de la fecha 2 del Torneo Federal A.
El Globo fue derrotado por 2 a 0 en la segunda fecha del Torneo Federal A. Estrelló dos tiros en los palos, y terminó pagándolo caro.
Huracán Las Heras batalló en San Luis y mereció mejor suerte, pero perdió ante Juventud Unida Universitario por 2 a 0 con los goles de Ezequiel Sosa y Lautaro Lucero. Fue en el marco de la fecha 2 del Torneo Federal A.
El Globo fue superior durante gran parte del encuentro, a partir de un buen trabajo sobre la mitad de campo. Así pudo sortear la presión sobre la salida del conjunto local, y creó las mejores ocasiones.
A tal punto jugó mejor, que estrelló dos tiros en los palos. El primero de ellos a los 13’, cuando Toledo capturó un centro y reventó el palo, y en el rebote Nicolás Genes exigió la respuesta de Julián Lucero. Ya en el complemento, todavía 0 a 0, el número diez volvió a chocar contra el metálico en un remate que complicó más de la cuenta.
Sin embargo, la buena faena mendocina se vino a pique sobre los 14’ de la segunda mitad, cuando Chavarría conectó con Ezequiel Sosa en la medialuna del área, y este sacó un tremendo disparo que venció la resistencia de Franco Agüero.
Las malas noticias no terminaron allí, debido a que pocos minutos más tarde el arquero de Huracán salió lejos a cortar, y terminó sufriendo una lesión que lo obligó a salir del campo de juego. En su lugar ingresó Ramiro Pacheco.
Y el tercer revés que sufrió el Globo llegó sobre la recta final, cuando Juventud aprovechó los espacios en el fondo producto de un conjunto que lo iba a buscar con alma y vida, y Lautaro Lucero estampó el 2 a 0 tras capturar el rebote de un mano a mano que el mismo perdió con Pacheco.
Dura derrota de Huracán, que mereció mejor suerte y se vino desde San Luis con las manos vacías y la lesión de su arquero. Tendrá que asimilar el golpe, y profundizar los aspectos positivos que mostró en terreno ajeno.
Juventud Unida (2): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Enzo Rosales, Lautaro Figueroa; Alexis Sosa, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Lautaro Lucero, Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.
Huracán Las Heras (0): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero, Juan Aguilar; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Marcos Sosa, Nicolás Genes; Alejandro Toledo, Juan Bonet. DT: Sergio Arias.
Estadio: Mario Sebastián Diez
Árbitro: Leandro Sosa
Goles: ST: 14’ Ezequiel Sosa (JU), 36’ Lautaro Lucero (JU)