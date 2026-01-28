Vélez denuncio a un equipo campeón de la Copa Libertadores por falta de pago

El conjunto de Liniers, Vélez, anuncio oficialmente que tomará medidas contra un gigante brasileño por falta de dinero en el traspaso de Alvaro Montoro.

La situación entre Vélez y Botafogo se está poniendo intensa. Gabriel Peornedo, tesorero del club argentino, explicó que se decidió elevar la situación a l a FIFA debido al incumplimiento de pagos por parte del Botafogo, equipo de Brasil que es uno de los últimos campeones de la Copa Libertadores.

"Se deben cumplir ciertos plazos legales. Vence el plazo, se envía la factura, se envía un correo electrónico solicitando el pago y se hace un seguimiento una o dos veces", detalló Peornedo.La demanda llega en un momento crítico para Botafogo, que ya enfrenta problemas financieros y legales. El equipo, que pertenece al conglomerado empresario Eagle Football Holdings, del estadounidense John Textor, está bajo "prohibición de transferencia" desde el 31 de diciembre de 2025 por no pagar el traspaso de Thiago Almada desde Atlanta United.

image Thiago Almada fue campeón con Botafogo de la Copa Libertadores. Gentileza Se agotó la espera en Vélez A pesar de ello, Botafogo ha fichado a varios jugadores, incluyendo a Ythallo, Wallace Davi y al delantero argentino Lucas Villalba por quién pagó 3.3 millones de euros, aunque no ha podido inscribir a ninguno de ellos. La situación es aún más complicada para el equipo brasileño, que recientemente perdió a Jefferson Savarino, quien se fue a Fluminense.

La demanda de Vélez se refiere al traspaso de Álvaro Montoro, un joven jugador de 18 años que jugó con la camiseta número 10 de la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20. El club argentino reclama más de 2.6 millones de dólares por incumplimiento de pagos, ya que Botafogo solo había pagado 1.5 millones al momento de hacer la denuncia.

image Velez reclama parte del pago por Álvaro Montoro. Gentileza John Textor, el principal responsable de Botafogo La situación es un golpe duro para el equipo brasileño, que ya estaba pasando por un momento difícil. La prohibición de transferencia y los problemas financieros podrían afectar su rendimiento en la cancha además de sus participaciones en categorias profesionales. Por ahora, Botafogo ha optado por no hacer comentarios al respecto.