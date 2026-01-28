28 de enero de 2026 - 17:48

Vélez denuncio a un equipo campeón de la Copa Libertadores por falta de pago

El conjunto de Liniers, Vélez, anuncio oficialmente que tomará medidas contra un gigante brasileño por falta de dinero en el traspaso de Alvaro Montoro.

El juvenil se marchó de Liniers en 2025.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

"Se deben cumplir ciertos plazos legales. Vence el plazo, se envía la factura, se envía un correo electrónico solicitando el pago y se hace un seguimiento una o dos veces", detalló Peornedo.La demanda llega en un momento crítico para Botafogo, que ya enfrenta problemas financieros y legales. El equipo, que pertenece al conglomerado empresario Eagle Football Holdings, del estadounidense John Textor, está bajo "prohibición de transferencia" desde el 31 de diciembre de 2025 por no pagar el traspaso de Thiago Almada desde Atlanta United.

image
Thiago Almada fue campeón con Botafogo de la Copa Libertadores.

Se agotó la espera en Vélez

A pesar de ello, Botafogo ha fichado a varios jugadores, incluyendo a Ythallo, Wallace Davi y al delantero argentino Lucas Villalba por quién pagó 3.3 millones de euros, aunque no ha podido inscribir a ninguno de ellos. La situación es aún más complicada para el equipo brasileño, que recientemente perdió a Jefferson Savarino, quien se fue a Fluminense.

image
Velez reclama parte del pago por &Aacute;lvaro Montoro.

John Textor, el principal responsable de Botafogo

La situación es un golpe duro para el equipo brasileño, que ya estaba pasando por un momento difícil. La prohibición de transferencia y los problemas financieros podrían afectar su rendimiento en la cancha además de sus participaciones en categorias profesionales. Por ahora, Botafogo ha optado por no hacer comentarios al respecto.

John Textor actual presidente del club de Brasil, renunció como presidente del Lyon después de su descenso a Ligue 2 por una deuda de 200 millones de euros. Se enfocará en Botafogo y otros proyectos de Eagle Football Holding. Michele Kang asumió la presidencia del Lyon y liderará la apelación contra el descenso.

Textor podría enfrentar consecuencias legales y financieras. La DNCG ya sancionó al Lyon y podrían tomarse medidas contra él y Eagle Football Holding. Su gestión en Botafogo también está en el ojo de la tormenta por problemas financieros y legales.

image
John Textor es el personaje mediático del Fútbol Brasilero.

